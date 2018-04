Grazie a un’impresa strepitosa la Roma ha raggiunto dopo oltre trent’anni le semifinali di Champions League. Per un soffio un’impresa identica non è riuscita alla Juventus che ha disputato una partita straordinaria ma è stata beffata al 97’ dal Real Madrid, che è riuscita a qualificarsi con un discusso calcio di rigore di Cristiano Ronaldo. I campioni in carica si uniscono all’elenco delle fantastiche quattro, che comprende anche il Liverpool e il Bayern Monaco. La Roma consocerà l’avversario della semifinale venerdì 13 aprile, alle 12 il sorteggio di Nyon.

Contro chi giocherà la Roma in semifinale di Champions

I campioni in carica del Real Madrid

I giallorossi sono per tutti la quarta favorita in questa splendida edizione della Champions League. Sulla carta l’avversario più forte, quello da evitare, sarebbe il Real Madrid, che ha vinto tre delle ultime quattro Champions. Zidane ha un Cristiano Ronaldo stellare, ha segnato in tutte le dieci partite giocate, ma la Juventus al Bernabeu ha mostrato tante crepe dei ‘blancos’. E anche se all’apparenza sembra impari, la Roma può ricordarsi di aver sconfitto qualche anno fa al Bernabeu il Real.

Il solito Bayern

Con Heynckes i bavaresi sognano di tornare dopo cinque anni in finale. L’allenatore, che a maggio compirà settantatré anni, ha vinto già la Bundesliga e potrà nel migliore dei modi preparare le semifinali. Il Bayern è una squadra ostica, esperta e ricca di campioni, su tutti Lewandowski. Nella doppia sfida forse è l’avversario peggiore.

Il Liverpool di Klopp e Salah

Quando ha un tifoso della Roma viene citato il Liverpool il pensiero va subito alla finale di Coppa dei Campioni del 1984, che ai rigori e all’Olimpico i Reds vinsero sulla Roma. Più di qualcuno cerca la ‘vendetta sportiva’. Il Liverpool dopo dieci anni è tornato tra le prime quattro e non vuole fermarsi. Klopp, che la finale l’ha disputata nel 2013, punterà tutto su Salah, autore di 39 gol in stagione e soprattutto ex giallorosso.