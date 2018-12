Il calcio che cambia non fa prigionieri. Così, mentre c'è fervida attesa per il VAR che debutterà agli ottavi di finale di Champions League e aumenta la curiosità del primo Europeo ‘itinerante', si studia l'ennesima rivoluzione per ciò che avverrà nel 2022, ai Mondiali del Qatar. Dove non ci sarà la novità della moviola in campo, già adottata nell'ultima kermesse iridata in Russia, bensì per lo stravolgimento del classico calendario in cui si disputeranno gli incontri, che andrà ben oltre ad un Mondiale ‘natalizio'.

Tutto in 29 giorni

Lo ha spiegato il segretario della competizione, Nasser Al-Khater che sta lavorando al nuovo format che dovrebbe prevedere tre partite al giorno: "Ma stiamo programmando di arrivare a quattro perché il tempo sarà buono e tutti gli stadi sono dotati di aria condizionata". Con conseguente riduzione della durata del mondiale.

In campo alle 11 del mattino

Dunque, non più le classiche tre partite al giorno, ma addirittura 4 con uno ‘spezzatino' nelle 24 ore che avrà del rivoluzionario sulle abitudini che da sempre accompagnano il Mondiale: in Italia, ad esempio, per colpa del fuso orario, si potrebbero disputare le partite anche alle 11 del mattino, che corrisponderebbero alle 13 di Doha. Ciò comporterebbe una durata minore della competizione, in soli 29 giorni invece dei soliti 32.

4 gare al giorno

