Chi prenderà il Napoli al posto di Allan? E' la domanda più ricorrente tra i tifosi partenopei. Non si può dire no a un'offerta di 100 milioni di euro (tra parte fissa, bonus e una sponsorizzazione commerciale) per un calciatore di 28 anni pagato 11.5 milioni nel 2015, realizzando così una plusvalenza da record. Aurelio De Laurentiis sta per realizzare l'ennesimo affare pazzesco: cedere un buon mediano al prezzo di Pogba. Un genio. Però, perdere una pedina importante per qualità e rendimento – oltre alla cessione di Rog – solleva perplessità sulle potenzialità della squadra ancora in corsa per Europa League e Coppa Italia. Il piazzamento Champions League? In un campionato così mediocre come quello italiano (+7 sull'Inter, +13 sul Milan, +14 sulla Roma quinta in classifica) puoi centrare l'obiettivo della qualificazione anche senza il mediano brasiliano.

Cosa chiede il Napoli, cosa offre il Psg

Aurelio De Laurentiis è stato chiaro: non lascerà partire Allan per una cifra inferiore ai 100 milioni di euro. Che a Parigi abbiano in mente un piano tale da soddisfare le richieste dei partenopei e al tempo stesso non incidere sul bilancio poco conta… quel che conta (perdonate il gioco di parole) sono i soldi da mettere sul piatto. "Non abbiamo ricevuto offerta ma siamo amici", ha ammesso il presidente. Parole che lasciano intendere come la porta non sia chiusa e le parti ragionano per un'intesa che sembra vicina: 80 milioni di euro più bonus e anche una partnership per il futuro con la Qatar Airways, è questa l'ultima (?) offerta del Psg. Perché il pressing dei transalpini: dopo aver messo fuori rosa Rabiot e perso De Jong (finito al Barcellona) non hanno alternative.

Contratto e stipendio offerto al brasiliano

A marzo scorso Allan ha rinnovato il contratto con il Napoli fino al 2023 con ritocco dello stipendio fino 2 milioni netti a stagione. Da Parigi è arrivata la classifica offerta che non si può rifiutare: accordo quadriennale, ingaggio da 6 milioni netti (più 2 di bonus) a stagione. Come fai a dire no? Appunto, non ha detto di no… attende che le parti sanciscano l'intesa a margine di un'occasione buona per tutti.

Chi prende il Napoli al posto di Allan?

Pablo Fornals è il nome caldo di queste ore: 22 anni, centrocampista jolly del Villarreal, con il suo entourage c'è già l'accordo su stipendio (1.5 milioni) e durata del contratto, costa 30 milioni di euro. Stesso valore che il Celta Vigo dà a Lobotka mentre appare più difficile la pista che porta a Barella a meno che con tanto cash a disposizione non si faccia all-in e salti il banco.