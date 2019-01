Gianlunca Mancini, 22 anni, è una delle rivelazioni della Serie A, dell'Atalanta di Gasperini che ogni anno sforna talenti in grado di porsi all'attenzione dei grandi club. Difensore centrale, stazza da corazziere (è alto 190 cm), il ragazzo originario di Pontedera (provincia di Pisa) ha guadagnato la copertina in campionato e sul mercato per le capacitò mostrate finora: non un semplice marcatore, di quelli che ti mettono il fiato sul collo, ma un giocatore che su palla inattiva, quando c'è da far valere centimetri e capacità d'anticipo, sa essere letale.

Difensore goleador. Basta dare un'occhiata al trend di rendimento: 18 presenze – comprese le qualificazioni di Europa League -, 6 gol e un assist. Cifre che lo piazzano in cima alla ‘Top 5 under 23' dei difensori goleador in Europa come testimoniato dal dato rilevato dalla Opta: è il più giovane nel ruolo ad aver segnato almeno 4 gol nei 5 maggiori campionati europei in corso. Cifre che fanno di Mancini un oggetto prezioso a dispetto di valutazioni di mercato contenute (10 milioni secondo Transfermarkt ma ne occorreranno molto di più per strapparlo agli orobici) e dello stipendio da 250 mila euro che attualmente percepisce.

in foto: La scheda di Mancini, difensore dell’Atalanta (fonte whoscored.com)

Mancini resterà all'Atalanta anche nella prossima stagione? La certezza è che a gennaio non si muoverà da Bergamo, a giugno – forte di un contratto fino al 2023 – il club attenderà offerte e valuterà la cessione del difensore (che non è così scontata). Qual è il club che ha cercato con maggiore insistenza il difensore? Tra tutte le società, è la Roma quella che ha mostrato maggiore attenzione, complice anche la possibilità che Manolas possa accettare offerte dall'estero (Manchester United, clausola rescissoria da 35 milioni) e lasciare i giallorossi. Secondo le ultime notizie – come rilanciato da Gazzetta – Roma e Atalanta avrebbero già raggiunto un'intesa di massima sul costo dell'operazione: 25 milioni di euro per il cartellino del calciatore. Basteranno? Non è detto.