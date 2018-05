Di questi tempi dieci anni fa la Lazio si accingeva a prendere Mauro Zarate, che fu fenomenale nella sua primissima parte dell’esperienza italiana. L’argentino pareva destinato a una carriera stellare, non è stato così, tanti bei guizzi, ma scarsa continuità, tante maglie diverse vestite in giro per l’Europa e ben presto la stella di Zarate si è offuscata. Ma il suo nome non è finito nel dimenticatoio perché contestualmente è diventata famosissima la moglie Natalie Weber, che in un’intervista ha parlato della sua vita di coppia, ha smentito la crisi e ha parlato delle sue fantasie.

Il gossip dava in crisi il matrimonio tra il calciatore del Velez e Natalie Weber, ma non è così. La modella ha detto che i due hanno discusso ma perché l’ex di Lazio e Fiorentina non voleva che la moglie tornasse a fare la modella. La splendida Natalie ha anche svelato che per tenere vivo il rapporto il marito le manda dei messaggi hot:

Non siamo in crisi. In un programma mi hanno chiesto se Mauro fosse geloso. Ora che è al Velez, ho voluto riprendere il mio lavoro. Ma non è un giocatore polemico e non gradisce i media, l’esposizione…non siamo in crisi. Mauro è geloso, ma si controlla bene. Lui è abituato che gente che mi mandi messaggi. Anche io sono gelosa perché gli scrivono messaggi con gli stessi toni. Ma ognuno di noi sa cosa deve fare. Mauro mi scrive messaggi piccanti ma va bene per mantenere vivo il fuoco della coppia.

Natalie Weber nella seconda parte dell’intervista ha svelato di avere un debole per David Beckham e che al marito darebbe il permesso di tradirlo ‘solo’ con Celeste Cid, una delle ragazze più belle d’Argentina:

Ho delle fantasie sessuali con David Beckham. Mauro lo sa…lui mi dice che è un figo. Mi darebbe il permesso. A Mauro darei il permesso con Celeste Cid, lei è la ragazza più bella dell’Argentina. Ma tutto rimane nella fantasia. Con Mauro guardiamo film porno, ci motiva. Il mio luogo preferito dove fare sesso è la doccia.