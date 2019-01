Giampiero Ventura non nasconde la sua voglia di ricominciare. L'ex commissario tecnico della Nazionale, dopo l'avventura breve e fallimentare al Chievo Verona, ha parlato nel corso della trasmissione di Sky Calciomercato – L'Originale in collegamento da Bari e , ovviamente, tra i temi toccati ci sono stati le sue ultime due esperienze. Il tecnico genovese, però, non ha nessuna intenzione di darsi per vinto dopo queste brutte parentesi e potremmo vederlo nuovamente in panchina in Italia o all'estero. Ventura ha parlato dell'esperienza al Chievo Verona, un'avventura intrapresa grazie all'amicizia con Campedelli ma che non ha portato i frutti sperati:

Al Chievo c’erano due problemi: la condizione che non era buona tanto che avevamo sette giocatori infortunati, e l'umore con tutto ciò che la penalizzazione aveva comportato, tra cui il ritiro. E si erano create grandi difficoltà a livello mentale. In un mese abbiamo preso tanti gol ma c’è stato un grande lavoro per ricostruire a livello di convinzione i giocatori, abbiamo dato una condizione fisica che ha dato a Di Carlo una squadra in grado di giocare 90 minuti ad alta intensità, cosa che prima non era possibile. I giocatori si sono sentiti traditi, ciò che ha detto Pellissier era dettato dalla rabbia e dalla delusione.

Sulla Nazionale: Mi sarei dimesso in caso di qualificazione

Infine un altro passaggio e un'altra parte di verità che esce fuori a distanza di un anno e poco più sulla situazione che regnava all'interno della Nazionale nei giorni in cui si decideva la qualificazione al Mondiale 2018: