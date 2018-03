Se è vero che spesso in un campionato lungo e complesso come la Serie A è la difesa a fare la differenza, è anche vero che avere un attacco molto produttivo aiuta al raggiungimento degli obiettivi, ancor di più se vi sono dei calciatori che segnano con grande regolarità. A tal proposito siamo andati a vedere quali sono state finora le coppie d'attacco più forti e prolifiche del campionato italiano, tenendo presente però non la combinazione assist e gol e quindi l’intesa ‘tout court’ fra le punte, ma le reti cumulate dei due principali bomber di ogni singola squadra della massima serie.

Testa a testa tra Higuain-Dybala e Immobile-Luis Alberto

In testa a questa speciale classifica non potevano non esserci le coppie dei due attacchi più prolifici della Serie A. In attesa del recupero di oggi tra Juventus e Atalanta, infatti, davanti a tutti con 31 gol complessivi ci sono il tandem italo – spagnolo della Lazio composto dall’attuale capocannoniere Ciro Immobile (24 reti) e dal trequartista iberico ex Liverpool Luis Alberto (7), e quello tutto argentino della Vecchia Signora formato da Gonzalo Higuain (14) e da Paulo Dybala (17), il cosiddetto, nell’era della brevità e degli acronimi, HD.

La coppia d’attacco biancoceleste ha dunque inciso nella produzione realizzativa della compagine di Simone Inzaghi in campionato per 47% sul totale di 66 marcature messe a segno nelle prime 28 gare di Serie A, che al momento ne fanno l’attacco più prolifico del massimo campionato italiano. I capitolini hanno infatti segnato ad oggi un gol in più rispetto agli uomini di Massimiliano Allegri, che hanno comunque una gara in meno, pertanto il tasso d’incisione sul bottino complessivo della propria squadra del Pipita e della Joya è leggermente più alto di quello della coppia laziale, sfiorando il 47,7%.

in foto: Le 5 coppie gol più prolifiche della Serie A (fonte Transfermarkt)

La sorpresa Samp: Quagliarella trascina l’attacco blucerchiato

Al terzo posto della graduatoria riservata alle coppie gol più prolifiche dell’attuale Serie A troviamo quella della Sampdoria composta dal sorprendente Fabio Quagliarella e da Duvan Zapata. I due ad oggi hanno globalmente messo in cascina 26 realizzazioni, 17 delle quali siglate dall’attaccante campano e 9 dal colombiano arrivato in estate sotto la Lanterna. Considerando che nelle 27 partite fin qui giocate in campionato dai blucerchiati in questa stagione la voce gol fatti recita 47 segnature, è altissimo il tasso d’incidenza del tandem d’attacco titolare che si attesta al momento a quota 55,3% dell’intera produzione doriana.

Inter e Napoli ancora pari: Icardi-Perisic come Mertens-Callejon

In quarta posizione c’è un altro ex aequo. A quota 25 reti, difatti, stazionano attualmente i tandem più prolifici di Inter e Napoli. Quello nerazzurro è frutto della somma dei centri messi nelle prime 27 gare di campionato a referto da Mauro Icardi (18 marcature) e dal croato Ivan Perisic (7), mentre quello partenopeo contempla la produzione realizzativa del belga Dries Mertens (17) e dello spagnolo José Maria Callejon (8). Grande disparità tra i due tandem c’è però sul tasso d’incidenza sul bottino complessivo della propria squadra: Icardi-Perisic hanno infatti messo a segno il 59,5% dell’intero score dei meneghini, mentre Mertens-Callejon “soltanto” il 40,3% di quanto messo in cascina finora in Serie A in termini di gol fatti dagli uomini di Maurizio Sarri.

Lontanissimi gli altri tandem, quello della Spal vale oro

Molto meno produttive le principali coppie gol delle restanti 15 compagini di Serie A guidate dal tandem della Roma formato da Edin Dzeko e Stephan El Shaarawy che complessivamente sono finiti sul tabellino dei marcatori in questo campionato in 18 occasioni. Da evidenziare però l’importanza della coppia gol della Spal composta da Mirco Antenucci e Alberto Paloschi che ha realizzato il 50% delle reti fatte fin qui dagli estensi, avendo messo il proprio timbro su 14 dei 28 centri di marca ferrarese.