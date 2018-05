La retrocessione dell’Amburgo nella Zweite Liga è storica, perché la squadra che vinse la Coppa dei Campioni nel 1983 era fino a sabato scorso l’unica squadra ad aver disputato tutti i campionati della Bundesliga. Un primato incredibile è crollato. Restano così ‘solamente’ 19 squadre che non hanno mai conosciuto l’onta della retrocessione, considerando i dieci principali campionati europei.

Il G4 dell’Europa del calcio

La debacle dell’Amburgo ha ridotto ulteriormente il numero delle squadre che non conoscono la retrocessione. Considerando solo i cinque principali campionati adesso c’è una sorta di ‘G4’ di ‘no relegation team’. Perché hanno sempre giocato la Liga il Real Madrid, il Barcellona e l’Athletic Bilbao, in Serie A l’unica sempre presente è l’Inter. Mentre in Premier e Ligue 1, come in Bundesliga, nessuna squadra ha sempre giocato il campionato principale.

Le magiche 19

Come Barcellona, Athletic Bilbao, Real Madrid e Inter non hanno mai conosciuto la retrocessione tre squadre portoghesi (Porto, Benfica e Sporting Lisbona), tre greche (Olympiakos, Panathinaikos, AEK Atene), quattro olandesi (Ajax, Psv, Feyenoord e Utrecht) e due scozzesi (Aberdeen e Celtic).

Le retrocessioni eccellenti

Sembra impensabile immaginarlo, ma anche il Bayern Monaco ha giocato nella seconda serie tedesca, è accaduto ben tre volte: l’ultima a metà degli anni Sessanta. La Juventus è stata in Serie B nella stagione 2006-2007, dopo Calciopoli, mentre la Roma ha vissuto un campionato cadetto nel 1952-1953. Pensando a quanto hanno vinto sembra davvero incredibile pensare alle retrocessioni di Manchester United e Liverpool, le squadre più vincenti d’Inghilterra. Lo United ha disputato 23 campionati di Seconda Divisione, l’ultimo nel 1974-1975, nemmeno tanti anni sono passati. Mentre il Liverpool la squadra con più Champions tra le inglesi è retrocessa l’ultima volta nel 1954 e fino al 1962 navigò nelle acque della seconda serie. La più longeva tra le big è l’Arsenal che dal 1915 gioca ininterrottamente nel campionato principale, ma ha disputato tredici campionati di Second Division.