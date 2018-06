È sempre tempo di derby. Battibecco social tra il portiere della Lazio, Thomas Strakosha, e una pagina di Instagram di tifosi della Roma chiamata ASRomaDaily. Tutto è cominciato con alcune dichiarazioni del portiere biancocelesti ai media albanesi: "Sarei potuto andare alla Roma, ma grazie a Dio ho scelto la Lazio. Naturalmente sono stato influenzato dal direttore sportivo Igli Tare, che con la sua personalità ti colpisce dal punto di vista psicologico. Ha una soluzione per tutte le situazioni che affronta". Queste parole sono state prese con ironia da molti tifosi della Roma, tra cui quelli della suddetta pagina Instagram che hanno riportato il virgolettato con un commento a margine: "Anche noi ringraziamo Dio che tu abbia scelto la Lazio".

Il post è stato commentato con un laconico "26 maggio", in riferimento alla data della vittoria della Coppa Italia nel derby del 2013 con la Roma, mentre i supporter giallorossi hanno risposto con un ironico "The Champions", che va a mettere il dito nella piaga aperta dopo la sconfitta in casa contro l'Inter e la mancata qualificazione alla massima competizione europea. La risposta del portiere ha ricevuto migliaia di like da parte dei tifosi biancocelesti ma, allo stesso tempo, ha scatenato migliaia di commenti da parte di quelli giallorossi.

Le scuse del portiere

Poco dopo sono arrivate le scuse di Thomas Strakosha in una delle sue "stories" del social network con una frase significativa ("Vorrei chiedere scusa per il commento. Devo essere un esempio e non fare errori del genere") ma il repost sulla pagina AsRomaDaily non sembra aver sortito l'effetto giusto sui tifosi giallorossi a vedere dai commenti. Il derby non finisce mai e questa è l'ennesima testimonianza di come la rivalità sia così accesa nella Capitale ma non devono essere gli stessi protagonisti a fomentarla.