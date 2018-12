La sfida dell'Olimpico è il posticipo di sabato sera con la Lazio e la Sampdoria che proveranno a risalire la china in classifica. Per Simone Inzaghi una prova d'appello dopo aver perso il quarto posto, per Giampaolo una ricerca di conferme per trovare continuità anche fuori casa.

Quando e dove vedere la partita

Lazio-Sampdoria andrà in scena sabato 8 dicembre, alle ore 20.30, presso lo stadio “Olimpico” di Roma come posticipo di giornata. Il match sarà fruibile in streaming su DAZN da smartphone, tablet o computer.

Le ultime notizie sulle formazioni

Lazio, idee chiare per Simone Inzaghi

La squadra di Inzaghi è in ritiro per ritrovare se stessa ripartendo dal punto di riferimento inamovibile in attacco del 3-5-2 di Inzaghi, formato da Correa e Immobile. Sugli esterni ci saranno Lulic e Patric, che sostituisce l'infortunato Marusic. A centrocampo Badelj con Parolo e Milinkovic-Savic ad affiancarlo. Difesa a tre, confermati Wallace, Acerbi e Radu.

Sampdoria, Giampaolo e il dubbio Caprari

Giampaolo non rinuncia al suo 4-3-1-2 con il principale dubbio sulla trequarti: Ramirez ha fatto bene contro il Bologna, così come Caprari che però ha giocato da seconda punta al fianco di Quagliarella, quest'ultimo sembra in vantaggio come titolare ma Giampaolo potrebbe riproporre lo stesso trio o mischiare le carte con l'inserimento di Defrel, spostando sulla trequarti Caprari o lasciando al suo posto Ramirez.

Probabili formazioni

Lazio (3-5-2): Strakosha; Wallace, Acerbi, Radu; Patric, Parolo, Badelj, Milinkovic-Savic, Lulic; Correa (Luis Alberto), Immobile. All. Inzaghi

Sampdoria (4-3-1-2); Audero; Bereszynski, Tonelli, Andersen, Murru; Praet, Vieira (Ekdal), Linetty; Ramirez; Caprari (Defrel), Quagliarella. All. Giampaolo

Quote, Lazio favorita della vigilia

Lazio favoritissima in quota con l’1 avanti a 1.45, contro il 4.60 dell’X e il 7.00 del 2. La doppia chance interna 1X è offerta a 1.10, l’X2 sale a 2.77. Un confronto all’insegna dello spettacolo, favorendo l’Over 2.5 a 1.60, e a porte aperte (Goal a 1.75). Tra le scommesse combinate occhio in particolare all’1X (Goal) e 1X (Over 2.5), fissate rispettivamente a 2.06 e 1.79.