La partita tra Lazio e Salisburgo non sarà visibile in chiaro. O meglio sarà visibile solo in parte. Perché Tv8 ha deciso di trasmettere giovedì prossimo la Diretta Gol delle quattro partite dei quarti di finale di Europa League: Lipsia-Marsiglia, Arsenal-CSKA Mosca, Atletico Madrid-Sporting e Lazio-Salisburgo. Dunque solo chi ha l’abbonamento a Sky potrà vedere integralmente la gara d’andata dei quarti della squadra di Simone Inzaghi.

Su Tv8 Diretta Gol dei quarti di Europa League

L’unica squadra italiana rimasta in corsa in Europa League è la Lazio, che negli ottavi di finale ha eliminato la Dinamo Kiev, ma gli appassionati di calcio italiani che non hanno l’abbonamento a Sky non avranno la possibilità di vedere il match con il Salisburgo, dei quarti d’andata. Perché alle 21.05 su Tv8 andrà in onda Diretta Gol dei quarti d’andata. Va detto che il quartetto di incontri proposti è comunque molto intrigante. Non è la prima volta che accade ciò, perché anche l’ultima volta che si giocò l’Europa League fu trasmessa la diretta gol degli ottavi di finale di ritorno a scapito di Arsenal-Milan.

Lazio-Salisburgo

La Lazio è ampiamente favorita contro il Salisburgo nei quarti di finale di Europa League. La chance di tornare tra le prime quattro di una competizione europea è notevole. I biancocelesti nel 1998 giocarono la finale di Coppa Uefa, mentre nel 1999 vinsero la Coppa delle Coppe. Ma guai a sottovalutare il Salisburgo, che negli ottavi ha eliminato il Borussia Dortmund.

Juve e Roma in chiaro

Mediaset invece ha deciso di mandare in onda in chiaro le gare d’andata dei quarti di finale di Champions League. Martedì 3 aprile Juventus-Real Madrid sarà trasmessa sul nuovo canale del ‘Biscione’ Mediaset 20. Mentre il giorno seguente, il 4 aprile Barcellona-Roma andrà in onda su Canale 5.