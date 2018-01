La Lazio non è una sorpresa. La squadra di Simone Inzaghi aveva messo già messo in mostra tutte le qualità lo scorso anno e con gli uomini che sono arrivati la scorsa estate la rosa è diventata ancora più competitiva.

La vittoria in Supercoppa Italiana contro la Juventus ha portato consapevolezza nell'ambiente biancoceleste e il ruolino che la società capitolina sta tenendo sia in campionato che in Europa è davvero impressionante. Un grande merito di questa grande cavalcata va alla fase offensiva di questa squadra: la Lazio ha il secondo attacco della Serie A ed è dietro soltanto alla Juventus, che però ha giocato una gara in più. In 19 partite, la Lazio ha realizzato 48 reti. Numeri importanti.

Lazio quarta squadra per media-reti in Europa.

Ma non è tutto. Secondo i dati resi noti da Opta, la compagine allenata da Simone Inzaghi vanta non solo uno degli attacchi più prolifici del campionato italiano ma risulta dietro soltanto a 3 big del panorama continentale per media-goal: la Lazio ha una frequenza di 2,53 ed è dietro, a livello europeo, solo al PSG (3,05), al Manchester City (2,91) e al Barcellona (2,67). Biancocelesti quarti in questa speciale classifica e precedono la Juventus quinta a quota 2,45. Si tratta di un riconoscimento davvero importante per la squadra biancoceleste, che si piazza in questa graduatoria tra squadre che hanno speso milioni e milioni per di euro per poter arrivare a certi numeri.

Mercato Lazio, Caceres il primo rinforzo.

Il primo rinforzo per la Lazio, che sul proprio sito ha comunicato di aver acquisito a titolo definitivo Martin Caceres. Un affare definito la scorsa estate con l'Hellas Verona, dove il difensore, che si unirà alla squadra di Simone Inzaghi dopo la sosta, ha giocato in questa prima parte di stagione. L'uruguaiano ha firmato con i biancocelesti un contratto di un anno con opzione di rinnovo.