Nella prossima stagione, per la prima volta dopo ventitré anni, in Serie A non giocherà Gigi Buffon, il portiere più forte del mondo dell’era moderna. Il suo addio darà il via a una girandola di portieri. I bianconeri sono alla ricerca di un vice di Szczesny, si parla di Perin, ma la trattativa è ancora in fase di definizione. Oltre alla Juventus e al Napoli, che ha perso Reina passato al Milan, avranno un nuovo portiere anche Lazio e Fiorentina.

La società viola, nonostante abbia disputato un eccellente campionato, ha deciso di non riscattare Marco Sportiello, che tornerà all’Atalanta. Ma i nerazzurri non hanno intenzionato di trattenerlo in squadra e cercheranno di cederlo, avendo in rosa un portiere affidabile come Berisha e un giovane di grande valore come Gollini. Sportiello dunque tornerà sul mercato, la sua valutazione è di 5 milioni di euro. I viola non confermeranno nemmeno Dragowski e cercheranno di prendere due portieri. Gli obiettivi sono Federico Marchetti, in uscita dalla Lazio, e il brasiliano Rafael che ha lasciato il Napoli. Ma non si possono sottovalutare le piste che portano a Cragno o Skorupski, che piace però al Bologna e al Genoa.

L’intreccio di mercato di coinvolge dunque anche la Lazio, che Marchetti non lo ha mai utilizzato in questa stagione, ma che cerca un vice affidabile per Strakosha, che ha comunque molte richieste e potrebbe essere ceduto. Tare avrebbe già sondato il terreno per Sportiello, che però davanti alla possibilità di fare da secondo del numero uno albanese potrebbe anche rifiutare la proposta della Lazio. Il club del presidente Lotito sarà molto attivo sul mercato e cercherà anche di prendere un difensore che dovrà prendere il posto di de Vrij, passato a costo zero all’Inter. L’obiettivo principale è rappresentato da Acerbi, che ha già dato l’ok. Ma il Sassuolo chiede 15 milioni, l’alternativa è Diego Carlos del Nantes.