La Slinding Doors di Simone Inzaghi fa parte della storia del giovane e bravo tecnico e della Lazio, che lo richiamò dopo il mancato accordo con Bielsa. L’annata della Lazio è stata eccezionale e buona parte del merito ce l’ha proprio questo ex attaccante che rapidamente ha riscritto la storia recente del club, con cui ha vinto anche da calciatore. La scoperta di Luis Alberto, la valorizzazione di Milinkovic-Savic e Immobile e tanti record nel 2017 da favola di Inzaghi.

Le vittorie nei derby e il trionfo in Supercoppa.

La società del presidente Lotito dopo quattro anni quest’anno è riuscita a vincere un trofeo: la Supercoppa Italiana, pochi giorni prima di Ferragosto all’Olimpico contro la Juventus, battuta per 3-2 con un gol di Murgia in pieno recupero. Quel successo ha dato estrema confidenza a Immobile e soci che già nella scorsa stagione si erano tolti più di una soddisfazione. 70 punti in campionato, un quinto posto che ha riportato la Lazio in Europa e due vittorie nel derby, una in campionato e un’altra in Coppa Italia, vittoria pesante perché in semifinale la Roma fu buttata fuori dal torneo. La finale andò male, ma ha dato a Inzaghi e ai suoi la possibilità di giocare la Supercoppa. Adesso la Lazio è quinta e sogna concretamente la qualificazione alla Champions League.

9 vittorie di fila e il successo allo Stadium tra i primati di Inzaghi.

Oltre alla Supercoppa, Inzaghi è riuscito a togliersi due sfizi personali non da poco. La Lazio è stata l’unica squadra negli ultimi due anni e quattro mesi capace di vincere all’Allianz Stadium contro la Juventus. Inoltre la Lazio è riuscita nel 2017 a ottenere nove vittorie consecutive in partite ufficiali. A ciò si aggiunge anche il record di gol in campionato. Milinkovic-Savic è migliorato, Strakosha è diventato uno dei migliori portieri d’Europa, Murgia ha trovato sempre più spazio, mentre Luis Alberto è passato da oggetto misterioso all’essere un calciatore di prima fascia, anche convocato dalla nazionale spagnola.

Record Immobile.

Gianluca Vialli, uno che di calcio se ne intende, sostiene che i calciatori che occupano la posizione in campo del proprio allenatore di club sono quelli che migliorano di più E un attaccante come Inzaghi ha fatto crescere ulteriormente Ciro Immobile che nel 2017 ha segnato 39 reti, in questo campionato solo Icardi ne ha realizzati di più.