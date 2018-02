Il Monday Night tra Lazio e Genoa chiuderà la 23a giornata di Serie A. I risultati del weekend hanno sicuramente fatto felici i tecnici delle due squadre che ottenendo un risultato positivo migliorerebbero ulteriormente le rispettive posizioni. Inzaghi vuole vincere e cercherà di farlo senza gli squalificati Lulic e Milinkovic-Savic, in campo ci saranno sicuramente Lucas Leiva e Immobile.

Milinkovic Savic assente con il Genoa, Lucas Leiva titolare

Qualcuno aveva ipotizzato che Inzaghi poteva lasciare fuori Lucas Leiva. Perché il brasiliano è diffidato e con un’ammonizione contro il Genoa salterebbe il Napoli. Ma non sarà così, perché in mezzo al campo mancheranno due titolarissimi e l’ex Liverpool non può mancare. Queste le parole di Inzaghi in conferenza

Lucas Leiva giocherà. Io ho dimostrato che non scelgo la partita, non dobbiamo pensare al Napoli, ma solo al Genoa. Giocare senza gli squalificati Lulic e Milinkovic-Savic ci crea qualche imbarazzo. Lucas Leiva l’ho tolto a San Siro perché sapevo delle squalifiche per il Genoa. Ma domani ci sarà.

Luis Alberto cambia posizione

Non svela i nomi dei sostituti degli squalificati, anche se Lukaku prenderà certamente il posto di Lulic, mentre Luis Alberto potrebbe essere arretrato e rendere più tecnico il centrocampo. Ha una chance anche Murgia: “Abbiamo tante opportunità Luis Alberto può arretrare il suo raggio d’azione e Murgia scalpita, sta bene anche se quest’anno ha giocato un po’ meno”.

Felipe Anderson favorito su Nani

Se Luis Alberto cambierà posizione un posto in squadra potrebbe ritrovarlo Felipe Anderson che da quando è rientrato ha disputato sempre delle splendide partite e potrebbe affiancare Immobile. Inzaghi però ha anche l’alternativa Nani

Felipe Anderson alza la nostra qualità, da quando è rientrato ha fatto bene anche in fase difensiva. Lui è sempre una delle mie prime scelte, di volta in volta cercherò la miglior opzione.

Le probabili formazioni di Lazio-Genoa

Ha un po’ di dubbi Inzaghi che è tentato da Nani, il portoghese si gioca il posto in attacco con Felipe Anderson. Luis Alberto dovrebbe essere preferito a Murgia, mentre Lukaku tornerà a giocare dall’inizio. Ha più certezze Ballardini che schiera quasi tutti i suoi titolari. All’appello mancano solo lo squalificato Spolli e l’infortunato Veloso.

Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Wallace, de Vrij, Radu; Marusic, Parolo, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lukaku; Felipe Anderson; Immobile.

Genoa (3-5-2): Perin; Izzo, Rossettini, Zukanovic; Rosi, Rigoni, Bertolacci, Omeonga, Laxalt; Pandev, Taarabt.