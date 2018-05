Ultima giornata di campionato, ultime designazioni arbitrali della stagione. Il 38° turno di Serie A prenderà il via sabato prossimo con la gara di Torino tra la Juventus (già campione d'Italia) e il Verona (già retrocesso in Serie B). Si giocherà alle 15 e sarà una sorta di passerella per i bianconeri che, davanti al pubblico amico, festeggeranno la conquista del settimo scudetto consecutivo avvenuta domenica scorsa nella gara dell'Olimpico (0-0 contro la Roma). Di ben altro valore e interesse sportivo, considerata la posta in palio, sono: la sfida tra Lazio e Inter che vale l'accesso diretto alla fase a gironi della prossima edizione della Champions, affidata all'arbitro Gianluca Rocchi; Napoli-Crotone (con i calabresi ancora in corsa per non retrocedere) sarà diretta da Banti mentre Spal-Sampdoria (con la formazione di Ferrara impegnata nella lotta per non retrocedere) è stata affidata a Di Bello.

Per Milan-Fiorentina (match che può avere valore per determinare la posizione di classifica e l'accesso all'Europa League oppure ai preliminari) è stata affidata a Fabbri. Ancora fermo Orsato. Di seguito le designazioni arbitrali complete per la 38sima e ultima del campionato: