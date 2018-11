Sergej Milinkovic-Savic è uno dei calciatori che più sta deludendo in quest’inizio di stagione. Il centrocampista serbo aveva avuto una crescita repentina nelle ultime due annate, la scorsa estate è stato un uomo mercato, sembrava nel mirino di Juve e Manchester United, Lotito lo ha blindato e così è rimasto alla Lazio. Adesso è in nazionale. L’ambiente di casa potrebbe aiutarlo, potrebbe dargli un po’ di serenità, ma l’avvio non è stato dei migliori. Perché il c.t. ha svelato che Milinkovic-Savic è arrivato con un problema al ginocchio e salterà il sentitissimo match tra Serbia e Montenegro.

Infortunio per Milinkovic-Savic

Il c.t. Mladen Krstajic in conferenza stampa ha annunciato in conferenza stampa il forfait del giovane centrocampista biancocelste per la sfida di Nations League: “Sergej è indisponibile per un problema al ginocchio, si è infortunato durante la partita di campionato tra Sassuolo e Lazio. Resta con noi perché magari recupera per il match con la Lituania”. Quindi il problema c’è, ma non sembra serissimo perché la Serbia giocherà con i lituani martedì prossimo.

Quanti infortuni per la Lazio

Inzaghi spera di avere a disposizione il miglior Milinkovic-Savic perché dopo la sosta la Lazio giocherà contro il Milan, in palio, almeno in questo momento, c’è il quarto posto che vale la qualificazione in Champions League, i biancocelesti hanno un punto in più dei rossoneri, la Roma si è riavvicinata. Certamente non è un bel periodo per la Lazio dal punto di vista fisico. Badelj e Lucas Leiva hanno riportato infortuni muscolari nelle scorse settimane. Luis Alberto quest’anno non è stato mai al top, mentre prima del match di Europa League con il Marsiglia si è infortunato l’ecuadoregno Caicedo, che dovrebbe rientrare per la sfida con il Milan. E all’elenco si aggiunge Milinkovic-Savic.