Cattive notizie per la Lazio che perde per un paio di settimane Milinkovic-Savic, che salterà le due partite dei sedicesimi di Europa League con il Siviglia. Probabile forfait anche per Ciro Immobile. Luis Alberto invece sarà in campo contro la squadra andalusa, che ha vinto cinque volte dal 2006 al 2016 la seconda manifestazione per club d’Europa.

Infortunio per Milinkovic-Savic, salterà il Siviglia

Il forte centrocampista serbo, che aveva saltato per squalifica il match con il Frosinone, contro l’Empoli è uscito a causa di un infortunio. Dopo aver effettuato gli esami strumentali Milinkovic-Savic ha scoperto di aver subito una lesione di primo grado all’adduttore della coscia sinistra che lo terrà fuori per almeno due settimane, salterà tre partite e cercherà di essere in campo nella semifinale d’andata di Coppa Italia. Il medico della Lazio parlando del serbo ha detto:

Dopo il fastidio all’adduttore gli accertamenti clinici e strumentali hanno evidenziato una lesione di primo grado all’adduttore della coscia sinistra. Ha iniziato un trattamento specifico, con tutte le opportune cure del caso, nei prossimi giorni effettuerà gli accertamenti di controllo ma la diagnosi è tale da dover prendere qualche giorno in più per poter stabilire il suo rientro.

Immobile in dubbio per l’Europa League

Luis Alberto si è allenato, come Correa, uno dei due sarà la spalla di Caicedo, che sarà titolare dopo aver deciso le ultime due partite di campionato della Lazio. Il sudamericano prenderà il posto di Immobile che è ai box per via di una elongazione ai flessori della coscia sinistra. Il dottor Rodia a Lazio Style Channel ha parlato anche del bomber: