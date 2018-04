È della Lazio il miglior attacco della serie A: 83 gol in tutto, cinque più della Juventus prima inseguitrice, dodici più del Napoli. Una media di 2,4 a partita, con punte di 6 a Sassuolo e Benevento, 5 a Spal, Chievo e ancora Benevento (nella gara di andata), 4 a Milan, Crotone, Fiorentina e Sampdoria. Numeri che hanno consacrato la squadra biancoceleste quale macchina da gol di levatura europea, in grado di sfoggiare non solo il capocannoniere del torneo (Immobile con 29, secondo nella classifica della Scarpa d'Oro, in compagnia di Messi), ma anche individualità di rilievo negli altri reparti (Luis Alberto e Milinkovic-Savic, 21 gol in due), nonché la retroguardia più prolifica del campionato.

Proprio il reparto arretrato, non sempre immune da colpe (con 43 gol subiti, più del doppio della Juventus con 20, è il più perforato tra le prime otto in classifica), è riuscito a rimediare in parte agli errori commessi davanti a Strakosha facendosi valere nelle metà campo avversarie. Il leader è Stefan De Vrij con sei centri, tutti di testa, che lo hanno già innalzato a miglior difensore goleador della serie A e hanno avvicinato il suo ruolino di marcia alla stagione d'oro di Kamil Glik in maglia Torino, nel 2014-2015, quando i gol furono 7, anche quelli tutti sugli sviluppi di calci piazzati.

De Vrij-Bastos: che coppia

Ma De Vrij è in ottima compagnia. Anche i suoi colleghi di reparto, con poche eccezioni, hanno trovato la via della porta in 34 giornate. Il più continuo è Bastos con 4, seguito da Marusic con 3 e Lukaku con 1. Persino Caceres, arrivato a gennaio, si è subito messo in pari con i compagni trovando il gol in un'occasione, che si è andata ad aggiungere alle tre reti realizzate con il Verona nella prima parte del campionato. In tutto, dunque, sono 15 con la terza linea che incide per quasi il 20% sull'intero fatturato di squadra. Ecco la ripartizione delle reti nel dettaglio.

Difesa (15) De Vrij 6, Bastos 4, Caceres 4 (3 con i Verona), Marusic 3, Lukaku 1

De Vrij 6, Bastos 4, Caceres 4 (3 con i Verona), Marusic 3, Lukaku 1 Centrocampo (32) Luis Alberto 11, Milinkovic-Savic 10, Parolo 4, Felipe Anderson 3, Lucas Leiva 2, Lulic 2

Luis Alberto 11, Milinkovic-Savic 10, Parolo 4, Felipe Anderson 3, Lucas Leiva 2, Lulic 2 Attacco (34) Immobile 2, Nani 3, Caicedo 2

I migliori difensori goleador nella storia della serie A

A livello individuale De Vrij, con i suoi sei gol, si piazza nei piani alti della classifica dei migliori difensori goleador nella storia della nostra serie A, ma ancora distante dai vertici. Il migliore di sempre è Materazzi con 12 nel 2000/2001 in maglia Perugia, ma anche l'ausilio di rigori e punizioni, a differenza del laziale; alle sue spalle Passerella con 11 (Fiorentina 1985/86), anche lui specialista dagli undici metri, Facchetti (1965/1966, Inter) e ancora Materazzi (2006/2007, Inter) a 10.