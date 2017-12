Nel giorno di Santo Stefano Lazio e Fiorentina si affronteranno nella prima gara dei quarti di finale di Coppa Italia. Il Boxing Day è una meravigliosa abitudine per gli appassionati inglesi, ma per il calcio italiano il 26 dicembre è un giorno inedito. La sfida è importante perché nella parte bassa il tabellone sembra leggermente più aperto, perché chi passa affronterà il Milan o l’Inter.

Quando si giocherà Lazio-Fiorentina.

La gara secca dei quarti di finale di Tim Cup tra le squadre di Inzaghi e Pioli si disputerà allo stadio Olimpico di Roma il 26 dicembre. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 21. Lazio e Fiorentina si sono sfidate in campionato poche settimane fa, si giocò anche in quel caso in casa della Lazio, l’incontro terminò sul punteggio di 1 a 1.

Le probabili formazioni di Lazio-Fiorentina.

L’appuntamento è molto importante e il turnover sarà limitato. Felipe Anderson dovrebbe giocare dal primo minuto al fianco di Ciro Immobile. Mentre nella Fiorentina Babacar, che ha segnato venerdì scorso in campionato con il Cagliari e che firmò l’1-1 in campionato, dovrebbe giocare in coppia con Théréau.

Lazio (3-5-2)

Strakosha; Bastos, de Vrij, Radu; Basta, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Felipe Anderson; Immobile.

Fiorentina (3-4-1-2)

Dragowski; Milenkovic, Vitor Hugo, Astori; Chiesa, Badelj, Veretout, Olivera; Saponara; Babacar, Théréau.

Dove vedere in tv e streaming Lazio-Fiorentina.

La Coppa Italia è un’esclusiva della Rai e Lazio-Fiorentina sarà trasmessa in diretta su Rai 2. L’incontro sarà visibile anche in streaming grazie al servizio RaiPlay. Tutti le altre sfide dei quarti di finale invece andranno in onda su Rai 1.

I quarti di finale di Tim Cup.

Lazio-Fiorentina apre il programma dei quarti il 26 dicembre. Il derby tra Milan e Inter si giocherà il 27 dicembre, l’arbitro sarà Guida. Le vincenti delle due sfide si incontreranno nelle semifinali, che si disputeranno sulla doppia sfida. Napoli e Atalanta scenderanno in campo martedì 2 gennaio, calcio d’inizio alle 20.45. Stesso orario per il derby tra la Juventus e il Torino, in programma invece mercoledì 3 gennaio.