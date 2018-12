Si avvicina l'ultima gara del gruppo H dell'Europa League tra Lazio ed Eintracht Francoforte e oltre a salire l'attesa c'è preoccupazione per l'arrivo dei tifosi tedeschi. La partita in programma domani sera allo stadio Olimpico di Roma alle ore 18:55 si temono problemi di ordine pubblico dopo i disordini avvenuti in occasione del match di andata. Ieri sera in Questura si è tenuto il tavolo tecnico presieduto dal questore Guido Marino e durante la riunione sono state esaminate nel dettaglio le misure di sicurezza per il match. Nella Capitale sono attesi oltre 9 mila tifosi tedeschi, 400 dei quali appartenenti a gruppi ultrà, che arriveranno a Roma a bordo di treni, aerei, autobus e autovetture. Potrebbero esserci anche dei supporter dell'Atalanta nel gruppo dei tifosi ospiti, visto che sono gemellati con la squadra di Francoforte.

Divieti e misure di sicurezza

Nella zona che va dal centro (il Tridente) a piazzale delle Canestre e nella zona adiacente lo stadio è vietata la vendita da stasera alle 19 fino a venerdì mattina alle 7 per asporto e il consumo in strada di bevande in bottiglie e contenitori in vetro. Saranno predisposti particolari servizi di vigilanza e pattugliamento già da oggi nella zona dello stadio Olimpico e nelle zone maggiormente frequentate del centro storico. Controlli anche ai caselli autostradali.

Le probabili formazioni

Come già accaduto nel match di Nicosia contro l’Apollon Limassol, Simone Inzaghi, a qualificazione già acquisita, dovrebbe affidarsi ad un ampio turnover: Proto tra i pali con Acerbi, Luiz Felipe e Bastos in difesa, a centrocampo Cataldi, con Berisha e Murgia interni e Basta e Durmisi sulle fasceemnrte davanti Correa dovrebbe essere titolare insieme a Caicedo o Luis Alberto. Per quanto riguarda l'Eintracht di Francoforte Hutter potrebbe rispondere con un 3-4-1-2 con Falette nel trio di difesa e in avanti giocherà uno tra Rebic e Jovic. Gacinovic in posizione di trequartista.

LAZIO (3-5-1-1): Proto; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos; Basta, Berisha, Cataldi, Murgia, Durmisi; Correa; Caicedo. Allenatore: Simone Inzaghi.

EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-1-2): Trapp; Russ, Hasebe, Falette; Da Costa, De Guzman, Fernandes, Tawatha; Gacinovic; Haller, Jovic. Allenatore: Adolf Hutter.