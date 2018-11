Cosa è successo a Luis Alberto? Lo spagnolo in questo avvio di stagione con la maglia della Lazio non sta ripetendo le prestazioni della scorsa annata, al punto da finire in panchina in diverse occasioni. Ad incidere sul suo rendimento, e la sua involuzione c'è una condizione fisica non ottimale: il duttile centrocampista classe 1992 ha dovuto fare i conti con una serie di problemi, compreso una fastidiosa pubalgia che potrebbe anche costringerlo a finire sotto i ferri

Cosa è successo a Luis Alberto, perché lo spagnolo non è più titolare inamovibile nella Lazio

Alla base dell'inizio di stagione non esaltante di Luis Alberto ci sono dunque i problemi fisici che gli hanno impedito di esprimersi sui livelli della scorsa stagione. Basti pensare che nelle ultime 5 giornate di Serie A, lo spagnolo è rimasto in panchina in 3 occasioni, e nelle altre due ha giocato poco più di un tempo. Adesso però Luis Alberto è arrivato al momento della svolta: il giocatore della Lazio alle prese con una possibile pubalgia potrebbe anche decidere di operarsi per risolvere una volta per tutte il problema.

Luis Alberto alle prese con una possibile pubalgia, come sta e perché potrebbe operarsi

A fare chiarezza sulle condizioni di Luis Alberto ci ha pensato un suo connazionale, ovvero Pablo Blanco. Quest'ultimo attuale coordinatore delle Giovanili del Siviglia, ed ex calciatore, ha spiegato il perché il giocatore della Lazio potrebbe decidere di ricorrere ad un intervento chirurgico per risolvere una volta per tutte il suo problema fisico: "Recentemente ha rinnovato con la Lazio fino al 2022 ma ha la pubalgia e non sa se operarsi oppure no. Nel caso optasse per il sì, gli ho consigliato di operarsi al più presto. La scorsa stagione è stata fantastica per lui, la sua grande tecnica gli ha permesso di adattarsi rapidamente al calcio italiano".

Luis Alberto, i tempi di recupero in caso di operazione

Cosa farà dunque Luis Alberto? Il centrocampista spagnolo della Lazio stringerà i denti oppure finirà per sottoporsi ad un'eventuale operazione. Finora il calciatore ha deciso di tenere duro, perdendo però lo smalto della scorsa annata. D'altro canto in caso di intervento chirurgico per la pubalgia i tempi di stop potrebbero essere lunghi, con appuntamento al 2019.