Aaron Ramsey alla Lazio. Se avete iniziato a fare gli scongiuri considerata la fama di ‘triste mietitore del gol', è il caso di piantarla. Davvero credete alla leggenda della Rete secondo cui il gallese porti con sé la maledizione? Ogni volta che segna muore un personaggio famoso, è questo il tam tam che accompagna il centrocampista dell'Arsenal da tempo e torna a galla quando spedisce la palla in fondo al sacco. Lo ha fatto per 12 volte nella scorsa stagione non c'è stata strage di vip…

Ramsey può sbarcare in Italia? La Juventus ci aveva fatto un pensiero poi ha preso Emre Can a costo zero e l'ipotesi tale è rimasta. A Roma, invece, si tengono pronti qualora proprio da parte dei bianconeri dovesse arrivare l'affondo decisivo per Milinkovic-Savic. Anche al Mondiale di Russia 2018 il serbo ha fatto vedere di che pasta è fatto e Lotito ne ha fissato il prezzo: non ha alcuna intenzione di venderlo ma per una somma di 100/120 milioni si può ragionare. Cifra che a Torino stanno, letteralmente, per mettere assieme avviando un piano di cessioni mirato.

E allora se Sergej fa i bagagli e va altrove, in biancoceleste potrebbe giungere l'attuale pedina dell'Arsenal che a dicembre compirà 28 anni. Un colpo alla Lucas Leiva, in virtù della scadenza contrattuale coi Gunners fissata nel 2019. Quanto costa Ramsey? Tanto. Il cartellino rasenta i 50 milioni di euro – somma che in buona parte verrebbe ricavata dall'addio a Milinkovic-Savic – poi servirà trattare sullo stipendio che a Londra è altissimo: circa 125 mila euro a settimana, 500 mila al mese, poco meno di 6 milioni di euro all'anno. Impossibile che alla Lazio guadagni somme del genere. Però si può fare, come accaduto con il Liverpool per il centrocampista brasiliano.

in foto: La scheda di Aaron Ramsey (fonte whoscored.com)

Il mercato della Lazio. Dopo aver ingaggiato il laterale Durmisi e il portiere Proto, la Lazio ha piazzato il terzo colpo di questa sessione delle trattative che ufficialmente inizierà il prossimo 1° luglio ma è già molto ‘calda'. E' fatta per l’arrivo di Valon Berisha, centrocampista offensivo del Salisburgo (7.5 milioni di euro più bonus): il calciatore norvegese di nazionalità kosovara ha detto sì per un contratto di cinque anni con stipendio da 1.5 milioni di euro (bonus compresi). Non è finita, nelle prossime ore potrebbero chiudersi altre due operazioni messe in cantiere: Acerbi (Sassuolo) e Wesley (Bruges). Con i giocatori c’è già l’accordo, con i rispettivi club invece si limano gli ultimi dettagli.