Non è un buon momento per la Lazio di Simone Inzaghi che sta attraversando un periodo difficile con i risultati che non sorridono più ai capitolini. Nè in campionato né in Europa. Gli ultimi due pareggi in ordine di tempo non sono per nulla piaciuti ai tifosi laziali che stanno lamentandosi di una squadra che da qualche tempo a questa parte sembra aver tirato i remi in barca.

Crisi Lazio in campionato e in Europa

Ci sono due obiettivi primari da raggiungere: la Zona Champions League e il proseguimento in Europa League. Entrambi gli obiettivi al momento sembrano essere in pericolo: in classifica la Lazio è scivolata ancora una volta al terzo posto, tallonata sempre più vicino da Inter e Milan mentre in Coppa con la Dinamo dovrà provare a vincere a Kiev per passare il turno.

Cagliari, ennesima delusione

Anche la trasferta di Cagliari dove ne è uscito un pareggio stentato non è stata ben digerita e la tensione si taglia col coltello a Roma dove il clima è molto teso soprattutto nel derby a distanza con la Roma che sta attraversando invece un buon momento di forma ed è ancora in corsa in Champions League.

Rissa sfiorata in aereo

Un episodio in particolare, racchiude il tutto, il volo ad alta tensione che ha dovuto affrontare il portoghese Nani: al rientro dalla trasferta di Cagliari, una volta sull'aereo il portoghese è stato svegliato da un tifoso della Lazio. Il tifoso viaggiava sullo stesso volo dei biancocelesti, e ha subito accusato Nani di non impegnarsi al massimo in campo.

Clima di contestazione

L'ex Valencia non l'ha presa bene, si è alzato di scatto verso il supporter biancoceleste e sono volati un paio di spintoni, tanto che per poco non scattava la rissa a bordo. A dividere i due sono stati i compagni, Lucas Leiva e Wallace che hanno riportato la calma a bordo. Un episodio che spiega più di mille parole come si stia vivendo questo momento in casa Lazio, a rischio su tutti gli obiettivi di inizio stagione.