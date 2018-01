La Lazio sta giocandosi le proprie carte in campionato per accedere ad un posto in Champions League. Basterebbe la quarta posizione per la riapertura UEFA e l'aumento delle squadre italiane che potranno accedere alla Coppa ma Simone Inzaghi vuole di più. Perché nella sua squadra ci sono giocatori di qualità internazionale e caratura che possono andare anche oltre e aspirare ad ottenere una posizione migliore. Gli ultimi risultati lo confermano. Così come i numeri straordinari del suo bomber, Ciro Immobile.

I problemi dopo l'addio al Torino sono oramai un lontanissimo passato: Ciro Immobile è sbarcato in Capitale con tanti dubbi e perplessità sulla sua reale capacità di tornare ad essere l'infallibile attaccante granata che aveva fatto innamorare i tifosi del Torino insieme a Cerci.

Dal declino alla rinascita.

Poi il lento declino, la parentesi fallimentare all'estero, il ritorno sotto traccia in Serie A fino a diventare quasi un giocatore comune, mai più decisivo. Alla fine, la Lazio ha giocato le proprie carte e ha puntato forte, vincendo e sbancando il banco. Oggi Immobile non solo è un attaccante ritrovato ma anche uno dei migliori e più prolifici di sempre nel nostro campionato. Numeri da capogiro, da bomber vero, in attesa che possa diventare decisivo anche con la maglia azzurra della Nazionale.

Angelillo nel mirino.

Le gare di campionato sono 20 ma Ciro Immobile ne ha disputate 19, siglando 20 gol. Un dato che ne aumenta la pericolosità sotto porta e che lo rende un attaccante dai numeri importanti. Dopo le prime 19 giornate infatti, da tantissimo tempo nessuno riusciva a segnare così tanto. Era dai tempi di Angelillo che un giocatore non segnava così tanto in Serie A. Dal 1958-59, infatti, anno in cui uno dei 3 storici “angeli dalla faccia sporca” realizzò 24 reti nelle prime 19 giornate, nessun giocatore era mai riuscito ad arrivare a quota 20.

Migliori marcatori del campionato di Serie A a girone unico dopo 19 giornate:

24 [1958-59] Angelillo (Inter)

21 [1933-34] Borel (Juventus)

21 [1934-35] Guaita (Roma)

20 [2017-18] Immobile (Lazio)