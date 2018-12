Boris Rotenberg è un calciatore di trentadue anni poco famoso fuori dalla Russia che nelle ultime stagioni, pur non essendo un titolare, si è tolto delle belle soddisfazioni vincendo Campionato e Coppa nazionale con la Lokomotiv Mosca e recentemente ha anche esordito in Champions. In Russia però è famosissimo, come ha scritto SkySport, perché ha la fama del ‘raccomandato’. Il padre è il proprietario di una banca ed è anche un grande amico del presidente Vladimir Putin, la famiglia Rotenberg ha un patrimonio di circa un miliardo di dollari.

Chi è Boris Rotenberg il calciatore della Lokomotiv Mosca

Laureato in economia, il trentaduenne calciatore parla cinque lingue e ha passaporto finlandese, ha disputato anche una partita con la nazionale qualche anno fa (chissà magari sfiderà anche l’Italia nelle Qualificazioni all’Europeo). La sua carriera non è sbocciata rapidamente, inizia on lo Zenit, ma non arriva in prima squadra, dopo un paio di prestiti firma per il Chimki, nella Serie B russa, una squadra che in quel momento era sponsorizzata dalla banca del padre. Nel 2011 passa alla Dinamo Mosca, gira un paio d’anni in prestito poi ritorna due anni dopo, in panchine c’era Cherchesov, l’attuale c.t., che litigò anche con Denisov, uno dei giocatori più forti che non accetta la presenza di Rotenberg. L’anno seguente passa al Rostov prima di firmare per la Lokomotiv Mosca.

L’esordio in Champions e la standing ovation

Con la Lokomotiv ha vinto prima la coppa di Russia e il campionato tra il 2017 e il 2018, sempre giocando molto poco. Quest’anno ha esordito anche in Champions League. Un momento da ricordare, anche se i tifosi della Lokomotiv non sono stati tenerissimi perché gli hanno regolato un’ironica standing ovation,

in foto: Boris Rotenberg ha esordito in Champions League in Lokomotiv–Galatasaray.

Boris Rotenberg senior è uno degli uomini più ricchi del mondo

Il papà di questo calciatore è un uomo molto facoltoso, è il comproprietario della SMP Bank, la 26esima banca di Russia, che Boris fondò assieme al fratello Arkady. Boris senior è un amico d’infanzia di Putin, i due erano compagni di corso di judo a San Pietroburgo, Boris è vicepresidente della federazione russa di Judo. Qualche anno fa Rotenberg senior ha subito delle sanzioni da parte degli Stati Uniti.