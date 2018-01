Oggi, nell’era dei social network, anche un messaggio pubblicato da una fidanzata, da una moglie o da una compagna di un calciatore può avere un grande peso. A volte si scende in campo verso la persona che si ama per difenderlo dagli ‘haters’, come è successo anche recentemente alla compagna di Santon, in alcuni casi c’è stata invece chi ha attaccato l’allenatore che non faceva giocare il proprio compagno di vita. Ora fa discutere Laura Slowiak, la fidanzata di Zielinski, che su Instagram non ha avuto parole molte tenere nei confronti della città di Napoli.

La fidanzata di Zielinski e l’inquinamento a Napoli.

Laura Slowiak sul proprio account Instagram ha pubblicato una stories, e una serie di foto anche molto belle, in cui si vede il cane suo e di Piotr che passeggia sulla spiaggia. Sullo sfondo si vede una nube molto scura. La ragazza ha immortalato tutto e nella stories ha scritto: “Napoli è la terza città più inquinata d’Europa”. La Slowiak non ha torto perché nella classifica europea delle città più inquinate Napoli occupa proprio il terzo posto, ed è alle spalle di altre due città italiane: Torino e Milano. Però di sicuro questo post creerà non pochi problemi a Zielinski, che comunque è un ragazzo con le spalle grosse e saprà come farselo scivolare di dosso.

L’annata di Zielinski.

Fin qui non ha giocato molte partite da titolare il centrocampista polacco, che però è di fatto il primo cambio di Sarri. Inizialmente è stata l’alternativa fissa di Hamsik, ma quando il capitano ha ripreso la condizione migliore Zielinski ha giocato lo stesso, a volte ha rilevato Jorginho e spesso è stato schierato nel tridente in attacco, avendo lui un buon feeling con il gol. Il suo bilancio complessivo è di 29 partite e 6 gol, 20 quelle giocate in campionato, 4 le reti in Serie A.