A pochi mesi dall'inizio della stagione calcistica 2018/2019 iniziano a fiorire le classifiche con le statistiche e non mancano le sorprese: Opta ha diffuso una speciale top 10 che mette in fila i migliori club per la percentuale di dribbling riusciti nei cinque maggiori campionati europei in questa stagione. Al primo posto c'è l'Atletico Madrid con il 63,7%: gli uomini di Diego Pablo Simeone, in barba alle tante critiche che riceve spesso per il loro gioco troppo difensivo, sono quelli che riescono a saltare più volte l'uomo e spesso ci dimentichiamo che a vestire la maglia dei colchoneros ci sono calciatori come Griezmann, Saul, Correa e Diego Costa.

La seconda piazza se la prende il Milan con il 61,1%. La squadra rossonera è la prima italiana a comparire in questa classifica e il simbolo è, certamente, Suso. Sul terzo gradino del podio c'è il Saint-Etienne con il 58,9% di dribbling riusciti. I verdi di Gasset hanno diverse frecce al loro arco con Cabella, Hamouma e Salibur tra gli uomini che riescono a saltare l'uomo più volte. Quarto posto per il Manchester City di Pep Guardiola con il 58,5% che precede il Barcellona di Ernesto Valverde con il 58,2%. Se i Citizens possono vantare atleti avvezzi al dribbling come David Silva, Mahrez, Bernardo Silva, De Bruyne, Sané, Sterling e Aguero; i catalani hanno dalla loro un certo Lionel Messi, Coutinho, Arthur, Rakitic e Jordi Alba.

Fuori dalla top 5 ci sono tre spagnole come il Betis Siviglia con 56,8%, la Real Sociedad con il 55,3% e l'Espanyol al 55%. Per gli ultimi due posti della top 10 ci sono due squadre della nostra Serie A: l'Empoli e l'Udinese. La squadra toscana ha 54,8% di dribbling riusciti con calciatori con Zajc, Krunic e Caputo come punte di diamante mentre il club friulano si è fermato al 54%, con Rodrigo De Paul in vetrina.