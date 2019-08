Nelle notizie di calciomercato dell'ultim'ora c'è un bel colpo del Genoa. Il club del capoluogo ligure si è assicurato le prestazioni di Lasse Schone, centrocampista dell'Ajax e della nazionale danese. Secondo quanto riportato da Sky, la trattativa tra i rossoblu e i lancieri è di fatto chiusa, con l'esperto calciatore che si prepara ad affrontare una nuova avventura professionale in Serie A. Dopo de Jong e de Ligt, con Van de Beek che sembra destinato al Real, l'Ajax perde un altro perno della super squadra capace di stupire l'Europa nella scorsa annata.

Lasse Schone al Genoa, le notizie di mercato dell'ultim'ora sulla trattativa con l'Ajax

Genoa scatenato nelle ultime notizie di calciomercato. Il club del presidente Preziosi, secondo quanto riportato da Sky, ha chiuso con l'Ajax l'operazione per il trasferimento in Liguria di Lasse Schone. L'esperto centrocampista reduce da una stagione super con gli olandesi, perno della nazionale danese, nelle prossime ore firmerà il contratto con i rossoblu. Una trattativa non semplice, durata addirittura due mesi, ma che si è conclusa in maniera positiva per un Genoa che trova l'uomo d'ordine per il suo centrocampo.

Calciomercato Genoa, i dettagli dell'operazione Schone

Al momento non filtrano indiscrezioni sulle cifre del colpo di mercato Schone-Genoa. Il centrocampista danese firmerà comunque un contratto di 2 anni con i rossoblu con opzione per il terzo. Si tratta della prima esperienza professionistica lontano dall'Olanda dopo quelle nel Nec, nel De Graafschap e soprattutto nell'Ajax. Un rendimento in crescendo quello di Schone con i Lancieri culminato nell'eccezionale stagione scorsa quando ha contribuito alla cavalcata in Champions della formazione di Ten Hag arrivata in semifinale. Ora toccherà a lui prendere le redini del nuovo Genoa di Andreazzoli.

Genoa, anche Riccardo Saponara nelle ultime di mercato

Non c'è solo Schone nelle ultime notizie di mercato del Genoa. Il club rossoblu infatti è al lavoro anche per il trequartista Riccardo Saponara. Si tratta con la Fiorentina, per il giocatore classe 1991 reduce dal prestito alla Sampdoria. Le parti sono a caccia della formula del trasferimento, che potrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto. Nelle prossime ore, anche su questo fronte potrebbero arrivare novità importanti