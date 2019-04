Ottavo scudetto della Juventus ma anche il sesto consecutivo di Massimiliano Allegri che riesce a inanellare da sei stagioni a questa parte solo successi tricolori. Uno con il Milan, nel suo ultimo anno in rossonero, poi la cinquina bianconera. Che potrebbe continuare se resterà sulla panchina della Juventus, come tutti al momento dicono. Un piccolo grande record per uno dei tecnici italiani più vincenti di sempre.

Secondo per scudetti vinti, dietro al Trap

La quinta stagione e il quinto scudetto consecutivi con la Juventus proiettano infatti il tecnico di Livorno al secondo posto nella particolare classifica degli allenatori bianconeri vincenti. Al momento Massimiliano Allegri è al fianco di Marcello Lippi e a un tricolore di distanza da Giovanni Trapattoni, primo solitario a quota 6. Con la vittoria sulla Fiorentina che ha permesso alla Juventus di festeggiare il successo matematicamente, Allegri ha allungato su Carlo Carcano che allenò sulla panchina bianconera dal 1930 al 1934 e vinse quattro titoli e su Antonio Conte, predecessore di Allegri, che di scudetti ne ha conquistati tre.

Terzo per titoli complessivi

Questo, il numero per quanto riguarda il novero degli scudetti sulla panchina juventina. Per quanto riguarda il numero totale di trofei vinti con la ‘Vecchia Signora' al comando c'è sempre Giovanni Trapattoni, insuperabile con in suoi 14 successi: 6 scudetti, 2 Coppe Italia, 1 Coppa dei campioni, 2 coppe Uefa, 1 Coppa delle coppe, 1 Supercoppa europea, 1 Coppa Intercontinentale.