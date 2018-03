La Liga non è finita! Uno dei campionati europei che sembrava essere chiuso da un bel po' di domeniche potrebbe riaprirsi clamorosamente dopo il pareggio del Barcellona in casa del Las Palmas per 1-1 nel turno infrasettimanale del campionato spagnolo. Alla rete di Lionel Messi nel primo tempo ha risposto il calcio di rigore di Jonathan Calleri ad inizio ripresa.

Ora i catalani sono a +5 sull'Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone che domenica arriverà al Nou Camp per un match che vale una fetta di Liga. Il Las Palmas, terzultima della classifica, non sembrava in grado di poter fermare la corazzata blaugrana ma la partita del Gran Canaria si è rivelata molto insidiosa per i ragazzo di Ernesto Valverde. Esattamente un girone fa questi due club si affrontavano in un Nou Camp chiuso al pubblico nel giorno del referendum sull'indipendenza della Catalogna mentre stasera è arrivata questa grande sorpresa che potrebbe davvero essere un punto di svolta per il torneo spagnolo.

Chirurgico Messi: prima rete al Gran Canaria.

Il protagonista dell'inizio di gara è, manco a dirlo, Lionel Messi: la Pulce prima ha preso le misure con un calcio di punizione sulla barriera deviato in angolo da una grandissima parata del portiere canarino ma al secondo tentativo, con Paulinho e Busquets che hanno allungato la barriera, il numero 10 ha battuto Chichizola con un tiro di collo esterno fortissimo. Prima rete al Gran Canaria, quinta punizione vincente in stagione e 36° stadio in cui l'argentino ha fatto goal: impressionante!

Un penalty di Calleri frena il Barça: Liga riaperta?

Il Las Palmas ha sorpreso il Barça ad inizio ripresa e ha usufruito di un calcio di rigore fischiato da Mateu Lahoz per un fallo di mano di Dignè per trovare il pareggio. Sul dischetto si è presentato l'ex attaccante del Boca Juniors Jonathan Calleri che ha freddato ter Stegen con un destro forte e preciso sotto l'incrocio dei pali e ha riequilibrato la sfida. Erano 78 partite di campionato che i blaugrana non vedevano fischiarsi un rigore contro e quello di stasera potrebbe essere davvero decisivo per il prosieguo della Liga. La situazione intorno al penalty fischiato è parecchio contorta perché inizialmente non è chiaro il fallo ma sembra che il terzino francese blaugrana tocchi sul braccio dopo il palo colpito dalla squadra canaria.

Il Barça ha provato a vincere la gara inserendo Coutinho e Dembélé ma Chichizola e la difesa di Paco Jemez hanno retto l'urto. Dopo 6′ di recupero è arrivato il triplice fischio e la mente è volata subito alle ore 16:15 di domenica, quando ci sarà il fischio d'inizio di Barcellona-Atletico: sarà decisiva per la Liga?