L’arciere Calaiò torna al gol: la Salernitana vince ad Ascoli, playoff vicini

Il successo conquistato al Del Duca nella 24sima giornata del campionato di Serie B porta la squadra di Gregucci al nono posto, mentre l’Ascoli resta invischiato nella zona calda della classifica. Casasola e Jallow (doppietta) calano il poker, marchigiani in dieci per l’espulsione di Ganz per doppia ammonizione.