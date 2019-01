La tragedia di Emiliano Sala ha colpito tutti. L’attaccante argentino stava andando da Nantes a Cardiff quando l’aereo su cui era a bordo è scomparso dai radar. La polizia inglese ha sospeso le ricerche, dicendo che è impossibile trovare Sala e il pilota del velivolo. Ovviamente c’è ancora chi spera in una notizia meravigliosa, sapendo però che non ci sono più possibilità di avere belle notizie.

La famiglia del giocatore ha chiesto di non sospendere le ricerche. La sorella, giunta a Cardiff, ha detto: “Nel mio cuore so che Emiliano e il pilota sono da qualche parte e sono vivi. Non fermate le ricerche”. Alla donna si sono aggiunti moltissimi calciatori che hanno lanciato lo stesso appello sui social.

Biglia e Reina

Due calciatori del Milan sul rispettivo profilo Instagram hanno lanciato un appello. Lo hanno fatto sia Lucas Biglia, che ha pubblicato un video in cui chiede espressamente di non fermarsi, che il portiere Pepe Reina che ha postato una foto di Sala e in cui c’è scritto, in spagnolo, di non stoppare le ricerche.

L’appello di Aguero e Higuain

I calciatori argentini sono quelli che ci credono di più e sperano che le ricerche vengano riprese. Federico Fernandez, ex Napoli in forza al Newcastle, ha fatto un appello su Twitter, seguito da quello di Nicolas Otamendi, centrale del Manchester City e della nazionale argentina: "Voglio esprimere solidarietà alla famiglia di Emiliano e sollecitare la polizia a continuare a cercare l'aereo, c'è ancora speranza di trovarli vivi”.

Gli ha fatto eco il ‘Kun’ Aguero: "Non vogliamo arrenderci, vogliamo continuare a sperare. Ecco perché spero che #NoDejenDeBuscar, non finisca la ricerca. Sin dall'inizio, i miei pensieri sono stati con Emiliano, la sua famiglia e gli amici #PrayForSala”. C’è stato un video di Gonzalo Higuain che ha detto: “Chiedo a tutti nel mondo di continuare a cercare Emiliano Sala fino all'ultimo momento”.