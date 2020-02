Un messaggio, l'ennesimo, per sfottere l'Inter che domenica sera ha perso a Roma contro la Lazio. Un messaggio malizioso e ironico tra le righe che scandisce l'avvicinamento al derby d'Italia in programma il 1° marzo, quando i nerazzurri renderanno visita alla Juventus per il match da scudetto. Lapo Elkann lo pubblica sul proprio account di Twitter e lo lancia in pasto alla Rete dopo un week-end che lo ha reso felice per la vittoria dei bianconeri (2-0) al Brescia e quella dell'Aquila che "vola" mentre la "zebra ride". Chiaro il riferimento ai risultati che hanno ridisegnato i rapporti di forza nella parte alta della classifica.