A Sanremo è la notte di Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo. La compagna del campione della Juventus ha fatto il suo esordio nelle vesti di presentatrice del Festival, proprio sotto gli occhi del portoghese in prima fila. Divertente siparietto con il padrone di casa Amadeus, che si è presentato con una maglia "double-face", con davanti le strisce bianconere e dietro quelle nerazzurre con il nome di Lukaku in omaggio all'Inter squadra di cui è grande tifoso. Subito è arrivato sul Twitter, lo sfottò di Lapo Elkann: "Caro Amadeus, è normale che davanti ci sia la Juve e che l'Inter sia dietro".

Amadeus a Sanremo con la maglia double-face di Juventus e Inter

Lapo Elkann sfotte Amadeus dopo il siparietto con Georgina Rodriguez a Sanremo

Praticamente in diretta è arrivato il commento social di Lapo Elkann. L'imprenditore tifoso sfegatato della formazione bianconera ha "cinguettato" su Twitter: "Caro Amadeus è normale che DAVANTI ci sia la Juve e che l’Inter sia dietro". Parole che, come da copione, hanno diviso i tifosi delle due squadre che si sono "sfidati " a suon di commenti. Tra questi non è sfuggito anche quello dell'ex centrocampista della Juventus Marchisio che ha scritto: "Severo, ma giusto".