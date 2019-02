Dopo aver composto e dedicato una canzone in onore e in memoria di due leggende del calcio italiano Gaetano Scirea e Giacinto Facchetti, gli Stadio comporranno una canzone per Davide Astori. A quasi un anno dalla scomparsa del giocatore della Fiorentina è arrivato l’annuncio ufficiale da parte di Gaetano Curreri, grande autore, notissimo cantante e anche tifoso della squadra viola.

L’annuncio di Gaetano Curreri, gli Stadio scriveranno una canzone per Astori

Nel corso della trasmissione televisiva di Rai 3 Rabona il leader degli Stadio, che da oltre quarant’anni fanno ottima musica e che tre anni fa trionfarono al Festival di Sanremo, ha dato l’annuncio e ha detto che lui e la sua band omaggeranno Davide Astori:

Il ricordo di Astori ancora mi commuove, era davvero un uomo perbene, sapeva fare squadra, e in un ambiente di giocatori giovani era fondamentale. Questo è un dolore che devo buttare fuori, le canzoni servono anche a questo.

Udinese-Fiorentina

L’annuncio degli Stadio arriva in un weekend molto particolare. Perché la Fiorentina domenica pomeriggio scenderà in campo alla ‘Dacia Arena’ e giocherà contro l’Udinese. E proprio a Udine lo scorso 4 marzo morì Astori. La Fiorentina un mese dopo tornò in Friuli, giocò e vinse pure, ma ovviamente viaggiando verso il capoluogo friulano e ritornando a Udine tutti i calciatori della Fiorentina non potranno non pensare a quei dolorosi momenti. Anche il tecnico Pioli, in un’intervista rilasciata a DAZN, è tornato a parlare di Astori e ha detto che in questo weekend il ‘Capitano’ sarà al fianco della squadra:

Purtroppo certe coincidenze esistono: abbiamo chiaro in mente che Davide aveva giocato l'ultima partita proprio contro il Chievo e poi dopo siamo partiti per Udine, lo stesso calendario di quest'anno. Sono situazioni che vanno affrontate. Quando facciamo le riunioni mi ricordo benissimo qual era la posizione di Davide noi tutte le volte che stiamo insieme sentiamo la sua presenza. Mi piace ricordarlo tutti i giorni Davide, come entro nel centro sportivo, lo vedo, lo penso. Anche domenica sarà con noi, salirà in pullman e scenderà in campo con noi, ma lo fa tutti i giorni e quindi ci sarà anche domenica a Udine.