Dopo Steven Gerrard anche Frank Lampard potrebbe sedersi su una panchina, in veste di allenatore, nella prossima stagione. Se l’ex Liverpool ha fatto un po’ di trafila prima di firmare per i Rangers di Glasgow per l’ex del Chelsea sarebbe una prima volta assoluta. Lampard, che compirà quarant’anni tra pochi giorni, sembra a un passo dal Derby County, storico club che da qualche anno sogna, senza riuscirci, la promozione in Premier League.

Quando lasciò il Chelsea, Lampard decise di giocare qualche stagione negli Stati Uniti, dopo un breve passaggio al Manchester City. Il calcio lo ha lasciato da poco, ma prima di intraprendere la carriera da tecnico ha iniziato a lavorare per la televisione inglese. Ma questo ruolo evidentemente sta un po’ stretto all’ex grande centrocampista che in un’intervista ha detto di essere in trattativa con il Derby County:

Il Derby County ha manifestato il suo interesse nei miei confronti, ne stiamo parlando e vedremo di trovare una soluzione. Sono ambizioso e voglio diventare allenatore. Sicuramente si tratta di un grande club con tanta storia e tradizione, mi piacerebbe.

La grande carriera di Lampard. Più di 1000 partite giocate da professionista per Frank Lampard, figlio d’arte, che dopo aver giocato con Swansea e West Ham firmò per il Chelsea nella stagione 2001-2002. Spesso ha avuto modo di lavorare con tecnici italiani, con Ranieri effettuò un grande salto di qualità, con Ancelotti vinse la Premier League, mentre con Di Matteo trionfò in Champions League. Con Mourinho invece ha vinto due storici titoli nel 2005 e nel 2006. Ha vestito anche le maglie di Manchester City e New York City, per oltre cento volte ha giocato con la nazionale inglese. Complessivamente ha vinto quattordici trofei e realizzato più di trecento gol. A quarant’anni Lampard sta per iniziare un’altra carriera.