E' sceso in campo con le Giovanili Adam Lallana, ma invece di dare il buon esempio alla luce della sua esperienza sui campi della Premier League, si è contraddistinto per un gesto davvero folle. Il classe 1988 del Liverpool, schierato per l'occasione con l'Under 23 dei Reds contro il Tottenham si è scagliato contro un calciatore degli Spurs, con una vera e propria aggressione con tanto di presa al collo. Un bruttissimo gesto che ha fatto il giro del mondo, e che è costato il rosso a Lallana che paradossalmente però potrà essere in campo nella prossima sfida di Premier della squadra di Klopp.

Follia di Lallana, aggredisce un avversario nella sfida tra gli Under 23 del Liverpool e del Tottenham.

Reduce dall'ennesimo infortunio stagionale, Lallana è stato spedito da Klopp a giocare con l'Under 23 del Liverpool. Un modo per permettergli di ritrovare il terreno di gioco e mettere minuti importanti nelle gambe in vista del ritorno in prima squadra. Nel corso della partita però il calciatore inglese si è reso protagonista di una reazione shock. Frustrato probabilmente per la marcatura del giovane avversario George Marsh ha perso la testa: dopo un contrasto aereo ha rincorso il calciatore degli Spurs classe 1998 e lo ha letteralmente aggredito, prendendolo per il collo, nel tentativo quasi di soffocarlo

Parapiglia in campo e rosso diretto per Lallana.

Parapiglia in campo, con i calciatori del Liverpool che hanno cercato di far tornare in sé Lallana che poco dopo è stato ovviamente punito con il cartellino rosso. Nessuna scusa per il giocatore che è stato poi trascinato fuori dal terreno di gioco, dall'altro "fuoriquota" Ings sotto gli occhi increduli dei calciatori, delle panchine e dei tifosi.

Stagione da dimenticare per il centrocampista del Liverpool e dell'Inghilterra. Mondiale a rischio.

Stagione da dimenticare dunque per Lallana che pur essendo un vero e proprio pupillo di Klopp ha collezionato appena 7 presenze complessive. Tanti gli infortuni incassati, proprio nella stagione che porta al Mondiale a cui il giocatore vorrebbe partecipare con la maglia della nazionale inglese. Una prospettiva ora che rischia di non concretizzarsi, anche dopo questo bruttissimo episodio

Nessuna squalifica in Premier per Lallana.

Il rosso diretto incassato nella sfida tra Liverpool e Tottenham Under 23, vinta proprio dagli Spurs 1-0, non precluderà al centrocampista la sua eventuale presenza nel prossimo match di Premier tra i Reds e il Southampton, sua ex squadra. Ora bisognerà capire se mister Klopp deciderà di convocare il calciatore che potrebbe anche essere punito dal suo club con una multa e un periodo di stop forzato.