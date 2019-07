L'attesa è finita. Dal prossimo 16 agosto sarà disponibile su Netflix, la celebre famosa piattaforma per guardare serie TV e film on demand, la serie tv "Apache", che racconta la vita di Carlos Tevez e come il piccolo originario di Fuerte Apache è diventato un idolo del Boca Juniors e del calcio argentino. Il lavoro, diretto da Adrián Caetano, si basa su otto episodi che partono dall'infanzia e dall'adolescenza dell'iconico attaccante xeneize, passando per la sua infanzia a Fuerte Apache – da qui il soprannome che lo ha accompagnato per tutta la carriera – fino ai suoi primi passi in un campo di calcio e alla consacrazione alla Bombonera.

La serie tv è stata supervisionata dallo stesso Tevez, che ha voluto una produzione quanto più reale possibile: sebbene sia un prodotto audiovisivo, Apache mira a raccontare nel modo più credibile e reale possibile cosa è successo nei primi anni nella vita di Carlos. In ogni caso, tutte le riprese sono state effettuate a Fuerte Apache, dove il giocatore è nato e cresciuto. Raccontare la storia da quel luogo la rende più vicina al reale. "Ogni leggenda ha un inizio": questa è la frase di presentazione del racconto della vita del calciatore che ha vestito le casacche di Boca Juniors, Corinthians, West hai, Manchester United e City e Juventus: si tratta di una biografia che somiglia molto ad un viaggio nell'Argentina degli anni '90, quando la marginalità e la criminalità avrebbero potuto spingerlo su altre strade ma nel calcio Tevez ha trovato la sua ancora di salvezza.

Sarà Murillo il piccolo Carlitos

Netflix ha annunciato oggi ha ufficializzato la data d'uscita e ha rilasciato il trailer ufficiale della serie, in cui è possibile vedere il giovane attore Balthazar Murillo nel ruolo di Tevez da piccolo. Il conto alla rovescia è iniziato e il 16 agosto la serie tv sarà disponibile a tutti gli abbonati: da quel giorno conosceremo ancora meglio la parte più difficile della vita, calcistica e non, del jugador del pueblo.