Non sarà un matrimonio ufficiale perché la legge lo impedisce ma la notizia che Ronaldinho sposerà due donne il prossimo 10 agosto ha destato grande scalpore da parte dei media sudamericani. In Brasile la bigamia è considerata reato che può essere punito anche con una condanna fino a 6 anni di carcere e per questo la cerimonia non avrà tutti i crismi del rito né potrà essere registrata ma le nozze messe in agenda hanno alimentato il chiacchiericcio del gossip sulla vita privata dell'ex campione della Seleçao. Oggi 38enne, ‘Dinho' vivrebbe già da qualche tempo assieme alle due fidanzate, Priscilla Coelho e Beatriz Souza, nella sua villa da 5 milioni di dollari a Rio de Janeiro: con entrambe sarebbe pianificando di fare il grande passo in estate.

L'ex stella di Barcellona avrebbe iniziato a frequentare Beatriz nel 2016 ma ha continuato il suo rapporto con Priscilla (che aveva conosciuto qualche anno prima), complice anche la volontà della donna che non si sarebbe opposta a una situazione del genere. Insomma, niente scenate di gelosia né ‘strascini' ma concordia assoluta (o quasi) dovuta a un particolare fondamentale: secondo quanto riportato dal tabloid inglese, Daily Mail, entrambe le ragazze riceverebbero un assegno mensile di 1500 dollari (poco meno di 2 mila euro) da poter spendere a loro piacimento.

Sia a Priscilla sia a Beatriz Ronaldinho avrebbe regalato a gennaio scorso lo stesso anello di fidanzamento e non sarebbe nemmeno il primo regalo in fotocopia fatto alle sue morose… in Brasile narrano anche di una stessa confezione di profumo gradita da entrambe (come si apprende dal quotidiano O Diario). Sia Priscilla sia Beatriz provengono da Belo Horizonte, la città in cui il calciatore ha giocato ai tempi dell'Atletico Mineiro, il club che guidò al suo primo titolo in Copa Libertadores nel 2012. Sia Priscilla sia Beatriz diranno di sì all'ex calciatore? Le famiglie sembrano pensarla diversamente…

Non è la prima volta che Ronaldinho si trova al centro del gossip licenzioso a causa delle sue frequentazioni e della fama di latin lover: pochi mesi fa, fece parlare di sé per il flirt presunto con Ania Gadea, conigliettta peruviana di Playboy. La donna pubblicò sul proprio account di Instagram una foto nella quale appariva molto disinibita, stesa a pancia sotto su un letto, e ‘lato b' – il suo punto di forza – in bella vista. "Questa foto è per te, Ronaldino" scrisse a corredo di quel post. Ma Priscilla e Beatriz, lo sanno?