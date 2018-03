In poche settimana il Foggia ha cambiato pelle. Un’azzeccata campagna acquisti ha dato grande linfa alla squadra rossonera che ha lasciato la zona retrocessione, si è portata a metà classifica e inizia a guardare abbastanza da vicino la zona playoff. Merito ovviamente del tecnico Stroppa, che è stato bravo ad assemblare la squadra, e del centrocampista Oliver Kragl preso dal Crotone nel mercato di gennaio. Il giocatore è già diventato un idolo della tifoseria, che non impazzisce solo per i suoi gol, ma anche per la sua splendida fidanzata Alessia Macari.

Le ‘bombe’ del talismano Kragl

Kragl ha avuto un impatto eccezionale con il Foggia: ha giocato sette partite e ha realizzato sei gol. Meglio è quasi impossibile per un centrocampista, l’ultima marcatura è stata decisiva nella trasferta di Novara. I gol sono stati tanti e hanno regalato sempre vittorie. Naturalmente il tedesco è diventato anche un talismano. Il Foggia non vede più le streghe e sogna in grande. I tifosi dei ‘Satanelli’ hanno già dedicato un coro a Kragl: “Oliver tira la bomba”. Il calciatore che compirà ventotto anni nel mese di maggio è ‘on fire’ anche perché probabilmente è molto sereno. Tra pochi mesi infatti convolerà a nozze con la sua dolce metà, una splendida showgirl molto famosa nel piccolo schermo.

Alessia Macari, la futura moglie di Kragl

Kragl è legato sentimentalmente alla bellissima Alessia Macari, vincitrice del primo Grande Fratello Vip nel 2016 e già protagonista nei panni de ‘La Ciociara’ della trasmissione di Canale 5 ‘Avanti un altro’, inoltre è stata opinionista del game-show di Italia 1 ‘Lo scherzo perfetto’. La scintilla tra i due si è accesa un anno e mezzo fa. Il Frosinone sceglie la Macari, ribattezzata ‘Cioci’, come madrina ufficiale della squadra.

Alessia e Oliver si conoscono e cupido scocca la freccia. Pochi mesi fa, come si usa adesso, sui social la Macari annuncia le nozze con Kragl. I due si sposeranno nel mese di giugno. Nell’attesa il centrocampista continua a segnare e dopo ogni gol manda un bacio alla sua Alessia, che lunedì sicuramente sarà presente per la super sfida con l’Empoli.