Il ‘Kun’ Aguero è un vero e proprio tombeur de femme. L’attaccante argentino del Manchester City molto spesso è finito sulle prime pagine per via delle sue storie d’amore. Adesso il gossip gli ha affibbiato una relazione con la splendida modella Karina Jelinek. Le prime notizie e una presunta foto fatta dai paparazzi hanno fatto innervosire la sua ex la cantante Karina, che ha lanciato una frecciatina al bomber.

La prima storia da copertina per il bomber della nazionale argentina fu quella con Giannina Maradona, una delle figlie del ‘Pibe’. Da quella relazione nacque il piccolo Benjamin. Con Maradona i rapporti furono eccellenti all’inizio, Aguero fu giocatore di Diego ai Mondiali del 2010, poi dopo la rottura con la figlia l’ex calciatore del Napoli non è stato più tenero nei confronti del suo ex genero. Negli anni ha avuto tante liaison l’attaccante che recentemente è stato legato alla cantante Karina, famosissima in Argentina. La loro storia è finita da poco, il gossip per un breve periodo ha parlato anche di un ritorno di fiamma tra il ‘Kun’ e Giannina, ma la storia che in tanti avrebbero voluto rivedere in Argentina non è risbocciata.

A post shared by Olga Karina Jelinek (@karijelinek) on Apr 7, 2018 at 9:23am PDT

Perché la nuova compagna del bomber pare essere Karina Jelinek, una bellissima modella nota in patria anche per essere un famosissimo personaggio televisivo. I due sono stati paparazzati in un party privato organizzato dal fratello del ‘Kun’ a Buenos Aires. Secondo ‘Bolavip’ ci sarebbe stato anche un bacio tra i due.

A post shared by Olga Karina Jelinek (@karijelinek) on May 26, 2018 at 4:07pm PDT

La notizia del presunto bacio è stata commentata dalla ex fidanzata la cantante Karina che ha detto: “Davvero un bacio?…Che bello, una notizia bellissima”. Con tanti pettegolezzi alle spalle, e con una storia che forse è nata o sta per nascere, Aguero, sempre al centro del gossip, presto volerà verso la Russia dove cercherà di vincere il Mondiale con l’Argentina.