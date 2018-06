Ormai il calcio e i social network sono, ormai, in stretta connessione e oltre agli aggiornamenti dei vari profilo di club e calciatori spesso ci sono dei botta e risposta tra i community manager. L'ultimo nuovo capitolo della battaglia social lo hanno animato il Manchester United e il Bayern Monaco. Questa mattina il club britannico ha deciso di annunciare che in agosto avrebbero giocato contro una squadra tedesca con un messaggio molto tranquillo e pacato: "Siamo disponibili all'inizio di agosto a spostarci in Germania per un'amichevole con un grande club nella parte finale della pre-season. Qualcuno si fa avanti?".

La risposta del Bayern Monaco è stata eloquente e con un tocco di disprezzo. Il club tedesco ha risposto così: "L'unica cosa che ci interesserebbe sarebbero i rigori, e come club inglese, probabilmente non sei un grande intenditore", riferendosi alla sfortuna storica del calcio inglese nel tiri dagli 11 metri. Purtroppo si è trattato di un vero e proprio autogoal per il community manager del Bayern Monaco, perché la risposta del Manchester United è stata a dir poco epica.

La società dei Red Devils ha ribattuto così: "Sarà perché non abbiamo avuto bisogno di loro (i rigori) per sconfiggerti nella finale della Champions League del 1999, vero?". E come se non bastasse, è stata allegata un'immagine dei festeggiamenti della squadra di Sir Alex Ferguson dopo aver conquistato il titolo di campione d'Europa ribaltando il punteggio negli ultimi minuti di quella incredibile partita giocata al Nou Camp. Un ‘trollata' in piena regola che non ha permesso una risposta alcuna da parte dei bavaresi, i quali hanno cercato di cambiare il tiro: "Speriamo che il tuo football sia migliore delle tue battute…". Tutto questo è successo per annunciare che il Manchester United andrà a giocare un'amichevole all'Allianz Arena il 5 agosto contro la squadra di Niko Kovac.