In questi ultimi anni si segnano molti più gol. Ciò vale perché il calcio è sempre un gioco più offensivo, vale anche perché in alcuni campionati capita che c’è una disparità enorme e le squadre più forti sono troppo superiori. Ma va anche detto che questa è un’era ricca di fuoriclasse. E questa era è anche figlia di un nuovo secolo sportivo. E spulciando un numero incredibile di dati si possono scoprire i nomi dei dieci giocatori che hanno realizzato più gol nel ventunesimo secolo.

CR7 precede Messi

Naturalmente ai primi due posti ci sono sempre loro: Cristiano Ronaldo e Leo Messi. Gli uomini che si sono divisi gli ultimi dieci Palloni d’Oro, che hanno vinto quattro volte a testa la Champions League, e che possono annoverare un numero di primati impressionanti. CR7 ha segnato di più rispetto all’argentino, che è dietro di quasi quaranta reti. Il portoghese tra partite ufficiali giocate con squadre di club e nazionale ha segnato 634 volte, Leo Messi invece vede quota 600 essendo a 595 gol. Sul podio c’è anche Zlatan Ibrahimovic, autore di 468 reti in carriera.

Il Pistolero è quarto

Lo svedese, che come CR7 e Messi ha una bacheca impressionante, precede Luis Suarez, che essendo ancora giovane (ha da poco compiuto trent’anni) ha la possibilità di scalare la classifica. Il ‘Pistolero’ è giunto a quota 412 e precede di un soffio Samuel Eto’O, altro giocatore pluridecorato (411). Sesta posizione per David Villa, il miglior bomber di sempre della nazionale spagnola, che ha vinto tutto a livello di club e con la nazionale. Complessivamente ha realizzato 404 gol.

Un ex Milan nella top ten

La top ten presenta due giocatori brasiliani, che in Europa non hanno lasciato un segno: Luis Fabiano, ex Siviglia, 377 reti, e Fred, ex del Lione e centravanti del Brasile di Scolari al Mondiale 2014, 364. I due rischiano il sorpasso perché alle loro spalle ci sono due giocatori in attività Klaas Jan Huntelaar (363), ex giocatore del Milan, e il ‘Kun’ Aguero, che sta per arrivare a 200 gol con la maglia del Manchester City e che potrebbe un giorno facilmente arrivare a tagliare il traguardo dei 400 gol.

I migliori marcatori del XXI secolo

1) Cristiano Ronaldo 634 gol; 2) Leo Messi 595; 3) Ibrahimovic 468; 4) Suarez 412; 5) Eto’O 411; 6) Villa 404; 7) Luis Fabiano 377; 8) Fred 364; 9) Huntelaar 363; 10) Aguero 360.