Il ‘Fenomeno’ Ronaldo in un’intervista rilasciata al ‘Mundo Deportivo’ ha creato la sua top 11. Il brasiliano ha scelto quelli che per lui sono i migliori giocatori della storia del calcio, ha inserito vecchi compagni, grandi rivali, quattro giocatori italiani, un paio di miti assoluti e non ha inserito, come spesso accade in questo tipo di giochini mediani o ali, e soprattutto ha fatto fuori Cristiano Ronaldo, che, oltre al nome, in comune con lui ha anche la militanza con il Real Madrid.

Tanta Serie A nella top 11 del Fenomeno. Non ci sono calciatori che hanno giocato con lui all’Inter, con l’eccezione di Andrea Pirlo che però in nerazzurro ci è stato molto poco e le sue fortune le ha fatte con Milan, Juventus e Nazionale. Il ‘Maestro’ è il regista di una squadra spaccata a metà e che prevede una difesa mista formata da italiani e brasiliani. In porta Gigi Buffon, che fu il primo a parare un rigore a Ronaldo in Serie A, vent’anni fa. In difesa Fabio Cannavaro e Paolo Maldini. Il meglio del nostro calcio, di qualche anno fa. Sulle fasce invece Cafu e Roberto Carlos, che hanno giocato in Serie A e che con il Brasile sono diventati Campioni del Mondo.

Numeri 10. Abbonda la classe nel reparto offensivo in cui l’ex di Inter, Milan e Real non ha voluto fare torto a nessuno eccetto Cristiano Ronaldo. Perché non può mancare Pelé, O’Rey un simbolo, un mito per ogni brasiliano. C’è anche Diego Armando Maradona, il calcio. E c’è anche Zinedine Zidane, che prima fu rivale e poi compagno di squadra di Ronaldo. Nella top 11 c’è Leo Messi che è stato preferito a CR7, vincitore come l’argentino di 5 Palloni d’Oro e che negli ultimi cinque anni ha vinto quattro volte la Champions League.

La top 11 del Fenomeno Ronaldo. Buffon; Cafu, Maldini, Cannavaro, Roberto Carlos; Pirlo; Messi, Maradona, Zidane, Pelé; ‘Fenomeno’ Ronaldo.