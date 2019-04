Stagione agli sgoccioli, tempo di bilanci e di conti da quadrare per pianificare la campagna acquisti della prossima sessione estiva. Sul taccuino i nomi non mancano mai: questione di prezzo e di trattative affidate alla diplomazia. Quali sono i calciatori che hanno visto aumentare il loro valore di mercato dall'inizio della stagione a oggi? Nella Top 11 c'è spazio anche per due ‘italiani': il primo rossonero e l'altro stellina nella Capitale. Chi sono? Andiamoli a scoprire.

In cima alla lista c'è l'attaccante del Paris-Saint Germain e della Francia, Kylian Mbappé: è lui il calciatore che ha fatto registrare l'incremento maggiore, +80 milioni per una quotazione attuale – secondo Transfermarkt – che si attesta sui 200. Alle spalle c'è l'olandese de Jong, ammirato anche in Champions e nel doppio confronto con la Juventus: valutazione di 75 milioni – 68 in più rispetto all'inizio del campionato – quanti ne sborserà il Barcellona per consegnare a Valverde uno dei prospetti del ‘vecchio continente'. A chiudere il podio è un altro golden boy, si tratta di Jadon Sancho che indossa la maglia del Borussia Dortmund.

La sorpresa è rappresentata dai due italiani inseriti in classifica, entrambi a quota 40 mln: il primo è l'attaccante del Milan, Piatek, esploso in Italia e trasferitosi in rossonero a gennaio scorso. Il polacco è in piena corsa per conquistare il titolo cannonieri con 21 reti (-1 rispetto a Quagliarella attualmente in vetta ai marcatori); il secondo è Nicolò Zaniolo, talento della Roma che ha visto crescere il proprio valore grazie a una prima parte di stagione straordinaria.

La Top 11 dei calciatori che hanno aumentato il valore di mercato

1 – Kylian Mbappé (Psg) 200 mln (+80)

2 – De Jong (Ajax) 75 mln (+68)

3 – Sancho (B. Dortmund) 80 mln (+65)

4 – Griezmann (A. Madrid) 150 mln (+50)

5 – Jovic (Eintracht) 55 mln (+47)

6 – Militao (Porto) 50 mln (+42)

7 – Hazard (Chelsea) 150 mln (+40)

8 – Dembélé (Barcellona) 120 mln (+40)

9 – Kanté (Chelsea) 100 mln (+40)

10 – Piatek (Milan) 40 mln (+39)

11 – Zaniolo (Roma) 40 mln (+39)