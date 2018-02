Ventisei partite e 22 gol segnati finora nell'attuale stagione di Premier League, di cui ben 19 con il piede sinistro. Una sorta di arma impropria che l'egiziano, ex Roma, ha messo al servizio del Liverpool. Nell'estate scorsa è costato 42 milioni di euro, nel giro di pochi mesi il suo valore di mercato è aumentato in maniera esponenziale: 82 milioni dice Transfermarkt ma a giudicare dal trend di rendimento dell'ala destra la sua quota raggiunge almeno i 100 milioni. Chissà cosa staranno pensando a Stamford Bridge… era stato proprio il Chelsea a credere nelle qualità del calciatore prelevato dal Basilea, poi parcheggiato alla Fiorentina e infine ceduto ai giallorossi. Ora se lo ritrova come avversario nella corsa al podio del campionato inglese.

La Top 11 dei ‘mancini'

Salah e non solo. C'è ancora un'altra ‘vecchia conoscenza' del campionato italiano nella speciale formazione dei giocatori che calciano col piede sinistro: si tratta di Giorgio Chiellini, difensore della Juventus e della Nazionale. Da Ederson (portiere del Manchester City) fino a Lionel Messi del Barcellona, nella speciale formazione elaborata da talkSport non mancano le sorprese e una conferma, la magia e la meraviglia che i colpi della Pulce argentina mostra in campo, tanto nelle gare della Liga quanto in Coppa.

La formazione schierata col 4-3-3.

Portiere Ederson (Manchester City); terzino sinistro Marcelo (Real Madrid); difensore centrale Jan Vertonghen (Tottenham); difensore centrale: Giorgio Chiellini (Juventus); terzino destro Aymeric Laporte (Manchester City); centrocampista David Silva (Manchester City); centrocampista Nemanja Matic (Manchester United); centrocampista James Rodriguez (Bayern Monaco); attaccante Gareth Bale (Real Madrid); attaccante Mohamed Salah (Liverpool); attaccante Lionel Messi (Barcellona).