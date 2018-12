La Top 11 ‘all time’ della Uefa, tanta Spagna e niente Italia (eccezion fatta per CR7)

In attesa di conoscere la Top 11 del 2018, la Uefa rende pubblica la formazione ideale ‘all time’, composta dai calciatori che più di tutti in questi anni sono andati in nomination. C’è un solo giocatore che arriva dalla Serie A ed è Cristiano Ronaldo (per quanto fatto col Real Madrid), per il resto il dominio è tutto iberico.