Hanno rischiato di sfondare la porta con i loro tiri. Si tratta dei calciatori che si sono contraddistinti per le conclusioni più potenti fatte registrare sui campi di calcio. Veri e propri siluri, passati alla storia e raccolti in una speciale top ten. Al primo posto di questa classifica c'è il brasiliano Ronny Heberson che ha superato addirittura la soglia dei 200 chilometri orari con un'impressionante conclusione in porta.

Heberson, bomba da 221 km/h.

Il calciatore dal tiro più potente di sempre dunque, come evidenziato da Cittaceleste.it, è il classe 1986 brasiliano Ronny Heberson. Quest'ultimo, attualmente al Fortaleza, nel 2005/2006 quando militava nello Sporting Lisbona scagliò un missile su calcio di punizione nella porta del Naval. La sfera raggiunse addirittura i 221 chilometri orari.

Sul podio Koeman e Trezeguet.

Alle sue spalle sotto il muro dei 200 ecco Ronald Koeman: la grande gloria olandese segnò anche lui direttamente da calcio di punizione una rete decisiva nella finale della Champions del 1992 contro la Sampdoria. Un tiro potente, da 188 km/h e purtroppo per i blucerchiati imparabile. Al terzo posto, un altro ex calciatore, David Trezeguet gloria juventina che in una sfida tra il suo Monaco e lo United nel 1998 fece raggiungere al pallone i 154 km/h.

Ibrahimovic, Adriano e Roberto Carlos.

Quasi 150 chilometri orari per il sempreverde Ibra. Lo svedese nel 2013/2014 stese l'Anderlecht con il suo Psg segnando una rete con una conclusione di potenza (149.7 km/h). A seguire altri due ex Inter, ovvero Adriano (140 km/h in Inter-Palermo del 2004/2005) e Roberto Carlos con la sua memorabile punizione ad effetto in Brasile-Francia di Confederations Cup 1997 (137 km/h)

Okocha, Totti, Batistuta e Ronaldo.

7° posto per l'ex funambolo nigeriano Okocha che con la maglia del Bolton, mise ko l'Aston Villa con un calcio di punizione da 119 km/h. A seguire ecco l'unico italiano nella top ten ovvero Francesco Totti che in un Roma-Juve del 2012/2013 fece raggiungere al pallone la velocità di 113 chilometri orari. Dopo di lui un suo ex compagno, ovvero Batistuta che in un Arsenal-Fiorentina del 1999/2000 scagliò un bolide a 106 km/h. A chiudere Cristiano Ronaldo che è riuscito a raggiungere quota 100 km/h nel 2008/2009, in una sfida di Champions tra Manchester e Porto