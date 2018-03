Dieci calciatori che in meno di un anno hanno visto il proprio valore di mercato svalutato. E' il rapporto pubblicato dal Cies (Osservatorio internazionale del calcio) a tracciare la classifica dei casi più clamorosi come rivelato dal calcolo statistico dell'algoritmo che incrocia tutti i dati a disposizione. Risultati, trend di rendimento, quotazione media nel tempo (a cominciare da quella che risale a settembre scorso) scandiscono le linee guida della graduatoria che in vetta presenta due casi emblematici.

Dembélé e Neymar svalutati

Il primo è Ousmane Dembélé del Barcellona: trasferitosi in Spagna dopo aver rotto i ponti con il Borussia Dortmund, finora s'è rivelato un flop per i catalani. Due infortuni di tipo muscolare (il primo, più grave, risalente alla gara con l'Eibar del 19 settembre) lo hanno tenuto fuori dai giochi fino a febbraio dimezzando le stime di oltre il 50% (da 138 a 80 milioni). In seconda posizione c'è Neymar, proprio lui: il brasiliano, che aveva un valore vicino al 250 milioni, ha visto parzialmente ridimensionata la propria quotazione (209.4, -38 rispetto all'estate scorsa). Un calo dovuto anche al livello di competitività del campionato francese e all'eliminazione dalla Champions dei transalpini. Chiude il podio Victor Wanyama del Tottenham, tra i mediani più apprezzati della Premier.

In classifica c'è anche il ‘gallo' Belotti

Nella speciale graduatoria ci sono due ‘vecchie' conoscenze del campionato italiano: il primo è Andrea Belotti del Torino (-21.4 milioni) che paga una stagione a scartamento ridotto rispetto alle attese: appena 5 le reti in Serie A, l'ultima risale a febbraio contro l'Udinese. A pesare sul suo rendimento l'infortunio al ginocchio capitato a ottobre scorso che ne ha smorzato un inizio di torneo incoraggiante (3 reti nelle prime 7 gare). Situazione identica per l'ex interista Mateo Kovacic, in questo caso penalizzato dal basso minutaggio che Zidane gli ha concesso finora.

La Top 10 dei calciatori svalutati

1 – Ousmane Dembélé (Barcellona) da 138 a 80 milioni (-57,3)

2 – Neymar Jr. (Paris Saint-Germain) da 247.4 a 209.4 (-38)

3 – Victor Wanyama (Tottenham) da 69.8 a 34.6 (-35,2)

4 – Toby Alderweireld (Tottenham) da 69.8 a 46.2 (-23,6)

5 – Nathaniel Clyne (Liverpool) da 43.8 a 21.2 (-22,6)

6 – Nathan Redmond (Southampton) da 66.8 a 44.5 (-22,3)

7 – Thomas Lemar (AS Monaco) da 92.5 a 70.5 (-22)

8 – Andrea Belotti (Torino) da 82 a 60.6 (-21,4)

9 – Mateo Kovacic (Real Madrid) da 56.4 a 35.7 (-20,7)

10 – Adam Lallana (Liverpool) da 39.9 a 19.4 (-20,5)